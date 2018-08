Die „alten Schulmädchen von Gibitzenhof“ treffen sich regelmäßig im Heilig-Geist-Spital



Mehr als siebzig Jahre ist es her, dass für 54 Kinder Jahrgang 1941 im von den Kriegszerstörungen arg gezeichneten Herschel-Schulhaus der Ernst des Lebens begann. Und noch heute treffen sich rund 15 von ihnen regelmäßig alle Vierteljahr zu einem gemütlichen Klassentreffen in der Cafeteria des Heilig-Geist-Spitals.Wenn sie dann gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen, werden Erinnerungen wach. Erinnerungen an die gemeinsam verbrachte Schulzeit, Erinnerungen an die Lehrerinnen und Lehrer. An die heute 93-jährige Erika Fischer zum Beispiel, die später Rektorin an der Hegelschule wurde und 1982 eine Singgruppe gegründet hatte, in der sich viele der „alten Schulmädchen von Gibitzenhof“ wiedergetroffen hatten. Oder an die Religionslehrerin Fräulein Johanna Marx, die den Schülerinnen das heilige Land so anschaulich geschildert hatte, dass sie sich noch heute problemlos in der Region orientieren könnten.Gemeinsam erinnern sich die „alten Schulmädchen“, zu denen die frühere Bundestagsabgeordnete Renate Blank gehört, auch an die „Pfötchen“, die es gab, wenn sie sich im Unterricht danebenbenommen hatten. Allzu oft dürfte das nicht geschehen sein, denn sie waren gute Schülerinnen und – wie sie nicht ohne Stolz berichten: „Aus uns is‘ wos wor‘n“.Auch die Erinnerung an die gemeinsame Konfirmation 1955 in der Markuskirche ist immer noch präsent, an die Silberne Konfirmation und an die Goldene Konfirmation, die die „alten Schulmädchen“ groß im Heilig-Geist-Spital feierten, wo sie auch weiterhin zu ihren Treffen und Weihnachtsfeiern zusammenkommen werden.