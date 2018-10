Ausbildung bei der wbg Nürnberg

Abwechslungsreichtum und ein hoher Praxisbezug



Wir sind die führende Unternehmensgruppe der Immobilienwirtschaft in der Metropolregion Nürnberg. Das Kerngeschäft ist die Bewirtschaftung von rund 20.000 Mietwohnungen sowie weiterer rund 8.000 Mieteinheiten. Darüber hinaus sind wir im Bauträgergeschäft aktiv und realisieren für die Stadt Nürnberg mit dem Bau von Kindertagesstätten, Horten und Schulen soziale Bauprojekte.Aktuell beschäftigt die wbg Nürnberg rund 300 Mitarbeiter/innen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen – zum Beispiel: Architekten, Bauingenieure, Bautechniker, Sozialarbeiter, Versicherungskaufleute oder Maler. Einen großen Anteil unserer Mitarbeiter bilden die Immobilienkaufleute – unter ihnen unsere 16 Auszubildenden.Während der 3-jährigen Ausbildung, die sowohl kaufmännische als auch technische Inhalte bereithält, steht unseren Auszubildenden ein nettes Ausbildungsteam mit Rat und Tat zur Seite.Entsprechend der Überzeugung, dass die theoretischen Kenntnisse besser im Gedächtnis bleiben, wenn auch die Anwendung in der Praxis geübt wird, achten wir bei unserer Ausbildung auf einen möglichst hohen Praxisbezug.Unterstützt wird die Vermittlung der Ausbildungsinhalte durch unsere verschiedenen betriebsinternen Unterrichte und eine intensive Prüfungsvorbereitung.Einen wichtigen Bestandteil bilden auch unsere spannenden Azubi-Projekte. Hierbei betrauen wir jedes Jahr die Auszubildenden des zweiten Ausbildungsjahres mit einem neuen individuellen Projekt, das sie mit einem Fachbetreuer selbstständig planen, organisieren, umsetzen und ganzheitlich betreuen.Doch das ist noch nicht alles: Es besteht die Möglichkeit, an einem deutschlandweiten Azubi-Austausch mit anderen Immobilienunternehmen teilzunehmen.Die Ausbildung bei uns zeichnet sich also vor allem durch eines aus: Abwechslungsreichtum.wbg Nürnberg GmbHImmobilienunternehmenkarriere@wbg.nuernberg.de