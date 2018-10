Ausbildungsberufe am Klinikum Nürnberg

Die dreijährige Ausbildung vernetzt theoretischen und praktischen Unterricht mit der praktischen Ausbildung auf den Stationen im Klinikum Nürnberg und Einheiten der Ambulanten Versorgung.Der sanfte Einstieg in das Berufsfeld Pflege. Nach nur einem Jahr bist Du startklar für den Berufsalltag.Das Leben von Beginn an begleiten. Ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, Einsatzbereitschaft, Geduld und Einfühlungsvermögen sind die Eigenschaften, die den Beruf und den Alltag einer Hebamme / eines Entbindungspflegers prägen.In der Ausbildung werden, entsprechend dem allgemein anerkannten Stand der Technik, der Medizin und anderer Bezugswissenschaften, Inhalte vermittelt, die Dich zu einer professionellen anästhesietechnischen Assistenz befähigen.Wir vermitteln Dir fachliche, methodische, soziale und persönliche Kompetenzen für die verantwortliche Mitarbeit im Operationsdienst, in den operativen und anästhesiologischen Bereichen der Notfallaufnahme und der Endoskopieabteilung, sowie in der Zentralen Sterilgutversorgung und anderen diagnostischen und therapeutischen Funktionsbereichen.Termine vereinbaren und Koordination der Patientensteuerung, Vorbereitung und Organisation der Sprechstunden, Labortätigkeiten und Assistenz bei ärztlichen Behandlungen. Medizinische Fachangestellte werden in ihrer dreijährigen Ausbildung zu echten Multitalenten.Im Rahmen unserer schulischen Ausbildung mit zahlreichen Praktika in unseren Funktionsabteilungen (Radiologie, Nuklearmedizin, Strahlentherapie) legst Du die Basis für einen abwechslungsreichen und krisenfesten Beruf. Mitten im Leben stehen und einen Beruf ergreifen, mit dem man andere Menschen unterstützen kann? Das Klinikum Nürnberg – eines der größten kommunalen Häuser Europas – versorgt jährlich nicht nur rund 100.000 Patienten aus der Metropolregion Nürnberg stationär sondern auch weitere 105.000 Patienten ambulant. Die inhaltliche Vielfalt des Maximalversorgers, der in praktisch allen relevanten Fachdisziplinen bestens aufgestellt ist, eröffnet auch ein vielfältiges Potenzial an Karrieremöglichkeiten. Für alle, die danach streben, im Gesundheitswesen tätig zu sein ein guter Ausgangspunkt, um hier im Herzen der Metropolregion die eigene berufliche Basis zu legen.Nach wie vor gilt das Gesundheitswesen als zukunftsträchtig, schließlich werden Menschen immer älter und müssen versorgt werden. Eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, ein Job, der sinnvoll ist und der andere Menschen unterstützt und ihnen hilft – all das bringt eine Ausbildung im Gesundheitswesen mit sich.Das Portfolio des Klinikums Nürnberg in Sachen Berufsstart ist dabei vielfältig: Entnehmen Sie der Homepage des Klinikums welcher Beruf für Sie der richtige ist. Hier finden Sie viele Varianten im pflegerischen und medizinisch-technischen Bereich an. Wer eine Ausbildung sucht, die zu einem Beruf führt, der mitten im Leben steht, ist im Klinikum Nürnberg garantiert an der richtigen Adresse.