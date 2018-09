Auto Koch in Happurg

Immer ein wenig besser als Sie vielleicht erwarten

Die Auto Koch GmbH kann auf eine langjährige und kundenorientierte Tätigkeit im Automobilbereich verweisen. Zum Erfolgsrezept des Unternehmens gehört auf der einen Seite die attraktive Renault-, Chrysler-, Jeep-, Dodge- und Lancia-Modellpalette, und auf der anderen Seite das Bestreben des gesamten Teams, es immer ein wenig besser zu machen, als Sie es vielleicht erwarten würden.Dieses Bestreben spiegelt sich in den unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmens wider: Zum Beispiel bei Verkauf und Beratung durch die bestens geschulten Fachverkäufer, die – zusammen mit Ihnen – die für Sie ideale Lösung finden. Ganz egal, ob Sie einen Neuwagen, einen Vorführ- oder Jahreswagen suchen oder ob Sie einen top-gepflegten Gebrauchten haben möchten. Damit Sie nicht die „Katze im Sack“ kaufen, können Sie natürlich jederzeit Probefahrten mit den neuen Modellen vereinbaren.Selbstverständlich lässt Sie das Team der Auto Koch GmbH auch bei der Finanzierung nicht allein. Mit viel Know-how finden die Finanz-Profis die für Sie ideale Finanzierung oder ein auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot. Auch beim Abschluss der richtigen Versicherungen greifen sie Ihnen gerne unter die Arme.Service- und Kundenorientiertheit werden im Autohaus Koch GmbH groß geschrieben. Dank einer modern ausgestatteten Werkstatt und eines hochqualifizierten Fachpersonals finden Sie hier beste Voraussetzungen für erstklassige, schnelle und zuverlässige Service- und Werkstattleistungen. Kein Wunder also, dass diese bereits mehrfach ausgezeichnet wurden.Auto Koch bietet bereits seit 1967 autorisierten Renault-Service. Dazu kommt seit 1986 ein autorisierter Jeep-Service sowie ein autorisierter Service für Chrysler & Dodge, für Lancia und Dacia.Die Dienstleistungspalette des erfahrenen Serviceteam umfasst unter anderem den Kundendienst (mit Schnellservice, Hol- und Bringservice, Mietwagen, Leihwagenservice, Motordiagnose, Klimaservice...), die HU-/AU-Vorbereitung und -Abnahme sowie weitere Serviceleistungen von Reifen-, Karosserie- und Lackierservice über Original Ersatzteile bis hin zu Navigationstechnik-, Sonderzubehör- und Radioeinbau.Über die Homepage www.koch-happurg.de besteht zudem die Möglichkeit, jederzeit einen Rückruf, einen Werkstatt- oder Probefahrt-Termin zu vereinbaren.Hersbrucker Str. 2891230 HappurgTelefon: 09151-83230Telefax: 09151-832323E-Mail: info@koch-happurg.deÖffnungszeiten:Verkauf:Mo. - Fr. : 7.30 bis 18.00 UhrSa.: 8.00 bis 13.00 UhrSonntags nur SchautagReparatur-Annahme:Mo. - Fr. : 7.15 bis 17.15 UhrSa.: 8.00 bis 13.00 UhrAußerhalb der ÖffnungszeitenNachtannahme am Schlüsseltresormit Auftragsformular.Teiledienst:Mo. - Fr.: 7.30 bis 16.45 UhrSamstag Abholung möglichTankstelle mit Shop:Mo. - Fr. : 6.30 bis 19.00 UhrSa.: 6.30 bis 18.00 UhrSo.: 9.30 bis 16.00 Uhr