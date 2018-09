Auto & Zweirad Herold

Familienbetrieb in der 4. Generation



Aufsitzen, Helm auf, Motor an, Welt aus – ein Gefühl, das alle Biker verbindet. Seit mehr als 30 Jahren bietet Ihnen „Herold“ in Nürnberg und Lauf a.d. Pegnitz Kompetenz, Servicebereitschaft und Zweiradfeeling in den unterschiedlichsten Bereichen.Mit einem jungen und starken Team gibt „Herold“ tagtäglich sein Bestes und sorgt dafür, dass Sie sicher unterwegs sind. Denn: Ihr Hobby soll Ihnen stets Spaß bereiten und Sie Ihre Sorgen vergessen lassen.Dank einer vielfältigen Produktpalette kann das Team von „Herold“ viele Ihrer Wünsche erfüllen – ganz egal ob Sie auf der Suche nach einem sportlichen Wegbegleiter sind oder doch eher einen stylischen Flitzer für die Stadt wünschen. Selbstverständlich helfen wir Ihnen die erfahrenen Motorrad-Profis auch dabei, Ihr Neufahrzeug nach Ihren Wünschen auszustatten oder umzubauen.Im Mittelpunkt des Zweirad-Angebots stehen bei „Herold“ in Lauf und Nürnberg die Modelle von Kawasaki. Seit Ende der 60er-Jahre machte der Motorradhersteller mit seinen schnellen Dreizylinder-Zweitakt-Modellen auch bei uns in Deutschland Furore und schaffte 1972 mit der Vorstellung der legendären Kawasaki 900 Z1 den Durchbruch. Kawasaki-Flaggschiffe stehen seither für Tempo und technologische Innovation. Ergänzt wird die umfangreiche Palette faszinierender Zweiräder bei „Herold“ in Lauf durch Scooter von Peugeot und in Nürnberg durch die Roller von KYMCO.Doch nicht nur mit seinem Zweirad-Angebot weiß „Herold“ zu überzeugen. Seit über 35 Jahren ist das Autohaus in Lauf Ihr erster Ansprechpartner der Region für einen Peugeot-Neuwagen, für einen Gebrauchten aus dem Peugeot-Qualitätsgebrauchtwagen-Programm oder einen Gebrauchtwagen anderer Marken. Kommen Sie einfach vorbei und lassen Sie sich von den vielfältigen und individuellen Angeboten inspirieren.„Herold“ ist ein Familienbetrieb in der 4. Generation, der sich genau durch seine familiäre Atmosphäre auszeichnet: „Uns ist es wichtig, dass sich jeder, der unseren Verkaufsraum betritt, rundum wohlfühlt“.In Lauf bietet „Herold“ seinen Kunden das Peugeot-Autohaus, einen Zweirad-Betrieb mit Kawasaki und Peugeot Scooters sowie eine Tankstelle. Eine besondere Attraktion der Shell-Station Herold ist dabei die „Pizzawerkstatt“. Täglich von 11.00 bis 2.00 Uhr erhalten Sie hier ofenfrische Pizzen und leckere Snacks.In Nürnberg ist die Zweirad-Haupstelle von „Herold“ mit Modellen von Kawasaki und KYMCO stationiert.Hersbrucker Str 5591207 Lauf a.d. PegnitzPeter-Henlein-Str. 29-3190443 Nürnberg