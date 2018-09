Auto Wasch Park Fürth

Nur das Beste für Ihr Auto

7 überdachte SB-Waschboxen

16 überdachte und 8 freie Staubsauger- und Pflegeplätze

Fahrzeugaufbereitung im neuen Auto-Pflege-Center

Auto zu Hause Waschen - das sagt der Gesetzgeber

Herzstück des Auto Wasch Parks Fürth ist die 40 Meter lange textile Waschstrasse für Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,20 m, einer Breite von 2,1 m und einer Felgenbreite von 33 cm. Nach einer manuellen Vorreinigung wird das Fahrzeug auf der 40 Meter langen Waschstraße mit textilen Seiten- und Dachwalzen schonend und kratzerfrei gereinigt, getrocknet und auf Hochglanz gebracht. Die Kunden haben dabei die Auswahl aus vier Waschprogrammen, die für ein optimales Reinigungsergebnis garantieren.Ergänzend zu der Waschstraße verfügt der SB Waschpark über 7 überdachte SB-Boxen mit einer Durchfahrtshöhe von 2.7m. Sie eignen sich ideal für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen (PKWs, Wohnmobile...) und Motorräder. Zum Reinigen stehen eine Hochdruck-Lanze, eine Schaum-Bürste und – als Besonderheit – eine Schaum-Lanze zur Verfügung, die einen gut haftenden Reinigungsschaum mit hoher Reinigungswirkung aufbringt.Für die Pflege und Innenreinigung stehen insgesamt 24 Plätze zur Verfügung. Dank der von oben führenden Saugschläuche können die Fahrzeuge ganz bequem von allen Seiten aus gereinigt werden. Dreck und Schmutz werden mit hoher Saugkraft von einer zentralen Turbine abgesaugt und in einem zentralen Abfallbehälter gesammelt.Das neueste Angebot des Auto Wasch Parks Fürth ist die Fahrzeugaufbereitung im neuen Auto-Pflege-Center. Das Team des Autowaschparks bietet hier einen Rundum-Service für Ihr Fahrzeug. Dieses umfasst – ja nach Service-Paket – dieAußenreinigung (Handwäsche, Felgenreinigung...), die Innenreinigung (Aussaugen, Scheiben-, Cockpit- und Fußmattenreinigung...), Lackreinigung, Hochglanzpolitur, Nanoversiegelung und vieles mehr.Als besonderes Angebot bietet der Auto-Pflege-Center ohne Voranmeldung ein Combi-Paket aus Autowäsche und Express-Innenreinigung. In nur 20 Minuten strahlt Ihr Fahrzeug wie neu. Währenddessen können Sie sich auf dem Gelände des Auto Wasch Parks bei „Pizza Pasta Michele“ oder „Samurai Sushi“ kulinarisch verwöhnen lassen.Das Waschen von Fahrzeugen auf Privatgrund ist – nach Informationen des ADAC – nur dann zulässig, wenn das dabei entstehende Abwasser nicht in die Kanalisation oder in ein offenes benachbartes Gewässer gelangt, sondern auf dem Grundstück selbst absickert. Soweit die örtliche Satzung das Waschen nicht bereits generell untersagt, ist in diesem Zusammenhang folgendes zu beachten:• die Motorwäsche ist verboten.• das Fahrzeug darf nur mit klarem Wasser und z.B. Schwämmen, Bürsten (keine Dampfstrahler o.ä.) gereinigt werden, chemische Reinigungsmittel sind untersagt.• die Fahrzeugwäsche in Wasserschutzgebieten ist generell verboten.Da sich bei der Autowäsche nicht nur Reinigungsmittel, sondern auch gelöstes Öl und Ruß im Abwasser sammeln kann, empfiehlt der ADAC, Autos und Krafträder nur in hierfür zugelassenen Waschanlagen beziehungsweise auf entsprechenden Waschplätzen zu reinigen, die über ein grundwasserschonendes Reinigungssystem verfügen.Wer Genaueres über die Rechtssituation in seiner Stadt oder Gemeinde erfahren will, sollte sich bei den zuständigen Behörden informieren.Schwabacher Str. 33590763 FürthTelefon: 0911 23956290