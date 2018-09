Auf der Schermshöhe und in Pegnitz

Die Zukunft der Mobilität - Mit seinen Hybridmodellen revolutioniert Toyota seit 1997 den Automarkt

Das Autohaus Hörl GmbH auf der Schermshöhe und in Pegnitz ist Ihr Partner für Neuwagen der Marken Toyota, Renault und Dacia sowie für Motorräder von Yamaha. Ergänzt wird das Angebot durch gepflegte Gebrauchtwagen und gebrauchte Motorräder aller Marken.Im Bereich Service besticht das Unternehmen unter anderem durch• eine Vertragswerkstatt für Toyota, Renault, Dacia und Yamaha• Unfallinstandsetzung in eigener Karosserieabteilung und Lackiererei• einen Autoglas Kompetenz-Center• einen Leihwagenservice• Reifen- und Klimaanlagenservice• HU und AU im HausDen Kraftstoffverbrauch reduzieren und dabei nicht auf Fahrspaß verzichten? Elektrische Mobilität ohne lange Ladezeiten? Toyota Hybridfahrzeuge machen's möglich. Denn der Hybridantrieb setzt in jeder Fahrsituation automatisch den optimalen Antrieb ein.Je nach Modell fährt der Hybrid bis ca. 90 km/h rein elektrisch, bei zügigeren Fahrten nutzt er die kombinierte Kraft von Elektro- und Verbrennungsmotor. Seine Vorteile kann der Hybrid besonders im dichten Stadtverkehr mit häufig wechselnden Geschwindigkeiten ausspielen. Hier wandelt ein intelligentes Bremssystem die Bewegungsenergie des Wagens bei jedem Bremsvorgang in elektrische Energie um und lädt damit die Batterie automatisch auf.Eine über 20-jährige ErfolgsgeschichteMit der Markteinführung des ersten Vollhybrid-Fahrzeugs in Großserie setzte Toyota vor mehr als zwanzig Jahren neue Maßstäbe. Die erste Generation des Prius brachte es 1997 auf einen kombinierten Verbrauch von nur 5,1 Litern/100 km und erreichte damit einen Wert, der bis dahin in diesem Segment unerreichbar schien. Technische Weiterentwicklungen senkten den Verbrauch mit jeder Modellreihe weiter. So brachte es der Prius 2 im Jahr 2003 auf einen Verbrauch von 4,3 l/100 km, der Prius 3 senkte den Wert 2009 auf 3,9 bis 4,0 l/100 km. Im Frühjahr 2016 kam mit dem Prius 4 die aktuelle Entwicklungsstufe auf den Markt, die den Verbrauch auf 3,0 bis 3,3 l/100 km herunterschraubte.Autohaus Hörl GmbH91282 Betzenstein • Schermshöhe 2Telefon 0 92 44 / 988-091257 Pegnitz • Norisstr. 14Telefon 0 92 41 / 7 26 00-0E-Mail: info@autohoerl.dewww.toyota-hoerl.de