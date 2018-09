Mobilität, die exakt auf Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist 

Damit Sie zuverlässig ans Ziel kommen - Über 200 Mitarbeiter kümmern sich bei Pillenstein um Ihre Zufriedenheit

Egal ob Single, Klein- oder Großfamilie, egal ob Unternehmer oder Lebensgenießer – Mobilität ist stets eine Frage des individuellen Geschmacks. Im Autohaus Pillenstein finden Sie daher genau das Fahrzeug, das zu Ihnen und zu Ihren Ansprüchen passt. Wählen Sie aus der kompletten Modellpalette von Volkswagen – vom „Up“ bis zum „Touareg“ – in jeder Farbe, in jeder Variante und mit jeder Sonderausstattung.Einer von bis zu 100 sofort verfügbaren Neuwagen, Tageszulassung oder Vorführwagen, eine optionale Garantie-Verlängerung oder individuelle Finanzierungsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen – die Profis vom Autohaus Pillenstein schnüren ein individuell auf Ihre Wünsche und Vorstellungen zugeschnittenes Paket, das Ihnen die gewünschte mobile Freiheit schenkt, Ihnen gleichzeitig aber auch finanzielle Spielräume lässt.Natürlich erhalten auch Unternehmer, Handwerker und Dienstleiter im Autohaus Pillenstein ein exakt auf die Bedürfnisse ihres Betriebs abgestimmtes Fuhrpark-Konzept mit einem kompletten Rundum-Service aus einer Hand – durchdacht, effizient und flexibel.Menschen mit einem Handicap profitieren bei Pillenstein von spezialisierten Verkaufsberatern, die eine schnelle Genehmigung von Sonderkonditionen ermöglichen.Als eines der bundesweit führenden Volkswagen-Autohäuser erfüllt das seit nahezu 100 Jahren inhabergeführte Auto-haus Pillenstein die mobilen Wünsche seiner Kunden. Egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen, PKW oder Nutzfahrzeug, Service, Leasing, Autovermietung oder Versicherungen – mehr als 200 Mitarbeiter kümmern sich darum, dass Sie komfortabel, entspannt, sicher und zuverlässig an Ihr Ziel kommen.Für das Autohaus Pillenstein stehen stets die Kunden im Mittelpunkt. Motiviert von ihren Wünschen leistet das Pillenstein-Team in allen Bereichen einfach ein bisschen mehr:• mehr Kunden- und Serviceorientierung• mehr Fachkompetenz und Beratung• mehr Auswahl und Vielfalt• mehr Sorgfalt und Einsatz• mehr Leistung und DynamikRund 4.100 verkaufte PKW sowie 900 Nutzfahrzeuge und 30.000 Werkstattdurchgänge pro Jahr sind der Beweis für die Zufriedenheit der Kunden.

Das WeltAuto – Standard für Qualität & Sicherheit

Als Partner des Volkswagen WeltAuto-Programms und als eines der führenden Volkswagen-Autohäuser Deutschlands bietet das Autohaus Pillenstein seinen Kunden auch beim Gebrauchtwagenkauf eine hohe Zuverlässigkeit und maximalen Service.Um seinen Kunden eine Garantie für verlässliche Gebraucht-wagen-Mobilität geben zu können, hat Volkswagen eine eigene Marke geschaffen: das WeltAuto. Eine Marke, die in vielerlei Hinsicht Standards setzt und höchste Kriterien im Hinblick auf Qualität und Sicherheit erfüllt.Bei bis zu 500 sofort verfügbaren Gebrauchtwagen sowie einer Riesenauswahl an Werksdienstwagen und Vorführwagen finden bestimmt auch Sie Ihren Traumwagen.Pillenstein Autohaus GmbH FürthNürnberger Str. 14790762 FürthTel.: 0911 9702-6Fax: 0911 9702-806info(at)pillenstein.dePillenstein Autohaus GmbH NeustadtRiedfelder Ortsstr. 5791413 Neustadt/AischTel.: 09161 8880-0Fax: 09161 61330info.nea(at)pillenstein.de