Bekleidungshaus Murk in Wachenroth

Das Bekleidungshaus Murk im westmittelfränkischen Wachenroth, unweit der A3 zwischen Höchstadt an der Aisch und Schlüsselfeld gelegen, präsentiert sich mit mehr als 200 Modemarken auf einer Fläche von über 6.000 Quadratmetern als modernes, leistungsstarkes Bekleidungshaus mit einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Da lohnt es sich, einen Ausflug mit der ganzen Familie zu unternehmen und in aller Ruhe aus dem Top-Angebot an Damen-, Herren- und Kinderkleidung, sowie an Outdoor-, Trachten-, Braut- und Festmode zu wählen.Im Damenbereich zum Beispiel warten die unterschiedlichsten Sortimente auf Sie. Modern Woman bietet dabei die aktuellsten Trends aus der Welt der Modemarken mit innovativen Schnitten, tollen Styles und qualitativ hochwertigen Materialien. Classic Woman steht für vorteilhafte Eleganz, Stil und Anspruch gepaart mit Sinn für Edles. Und Große Größen beweist, dass modischer Touch völlig unabhängig von der Konfektionsgröße ist. Abgerundet wird das Angebot durch ein reiches Sortiment an Damenwäsche – Tag- und Nachtwäsche, Mieder und Dessous (auch in großen Größen und Zwischengrößen).Ein Besuch bei Murk lohnt sich vor allem in diesem Jahr, in dem das „neue“ Bekleidungshaus im Industriegebiet von Wachenroth seinen 20. Geburtstag feiert. Aus diesem Anlass gibt es zwischen dem 22. Juni und dem 14. Juli eine Vielzahl an Aktionen und Angeboten, über die Sie sich kurzfristig im Internet unter www.murk.de informieren können.• Chic auch in großen Größen: Das Bekleidungshaus Murk führt in seiner Damenabteilung international aufgestellte Mode-Marken – auch in großen Größen von 44 bis 64. Extra große „Wohlfühlkabinen“ sorgen beim Anprobieren für unbeschwerte Bequemlichkeit. Auch im Herrenbereich finden Sie Klassik-Trends und stilvolle Mode in bester Qualität – und in vielen Über- und Zwischengrößen.• Mode-Fachberater helfen Ihnen in allen Abteilungen persönlich und stilgerecht bei der Auswahl des passenden Outfits.• Und sollte das ausgewählte Kleidungsstück doch nicht perfekt passen – kein Problem. Denn alle Änderungen an Ihren Einkäufen werden schnell, unkompliziert und professionell in der hauseigenen Änderungsschneiderei ausgeführt.• Ach ja: Mit der Kundenkarte profitieren Sie das ganze Jahr über von exklusiven Aktionen, Rabatten und vielem mehr.