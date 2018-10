Berufe mit Perspektive, Herz und Verstand

Das Bildungszentrum für Pflege, Gesundheit und Soziales in Nürnberg 



Sie möchten einen Beruf mit Herz und Verstand erlernen? Sie streben eine Ausbildung in einem pflegerischen, pädagogischen oder sozialen Beruf an? Dann sind Sie bei der GGSD genau richtig.Am Bildungszentrum für Pflege, Gesundheit und Soziales in Nürnberg Langwasser befinden sich gleich mehrere Bildungseinrichtungen. Neben der Berufsfachschule für Altenpflege, der Berufsfachschule für Altenpflegehilfe und der Fachakademie für Sozialpädagogik gibt es am Standort Langwasser auch eine Berufsfachschule für Ergotherapie und eine Fachschule für Heilerziehungspflege. Die Bandbreite der Berufe, die Sie am Bildungszentrum in Langwasser erlernen können, reicht von Altenpflegehelfer/in und Altenpfleger/in über Heilerzieher/in und Ergotherapeut/in bis hin zu Kinderpfleger/in oder Erzieher/in.Unter demselben Dach in Langwasser betreibt die GGSD ein Seminar für Fort- und Weiterbildung. Hier können Sie nach dem Berufsabschluss weitergehende Führungsqualifikationen oder Spezialisierungen erwerben, z.B. in den Bereichen Pädagogik, Therapie und Pflege. Am GGSD Studienzentrum der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) können Sie berufsbegleitend studieren, bei entsprechender Vorbildung auch ohne Abitur. Gefragte Studiengänge sind aktuell „Berufspädagogik für Gesundheits- und Sozialberufe“ oder „Gesundheits- und Sozialmanagement“.Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie uns doch einmal an unserem Bildungszentrum in Langwasser: Die Fachakademie für Sozialpädagogik, die Berufsfachschule für Ergotherapie und die Fachschule für Heilerziehungspflege informieren in monatlichen Veranstaltungen über ihre Ausbildungen. Auch das GGSD Studienzentrum der HFH führt regelmäßig Infoabende durch.Termine zu Infoabenden und weitere Informationen zu den Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie Studienmöglichkeiten am GGSD Bildungszentrum Nürnberg finden Sie unter www.ggsd.de/nuernberg