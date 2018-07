Blendend weiße Zähne

Schonende Zahnaufhellung durch „Bleaching“

Wie kommt es zu Zahnverfärbungen?

„Bleaching“ – was ist das?

Welche Arten von „Bleaching“ gibt es?





Die 7 Geheimnisse strahlenden Lächelns von Dr. Thomas Reinhardt

Zahnarzt-Praxis in Fürth Dr. Thomas Reinhardt

Unsere Leistungen Im Überblick

Zu einer gepflegten, vitalen Erscheinung gehört auch ein perfektes Lächeln. Gerade Menschen, die im Rampenlicht stehen, sind sich der Macht des Lächelns bewusst. Doch nicht jede(r) verfügt über strahlend weiße Zähne. In diesen Fällen kann die ästhetische Zahnmedizin helfen. Dank moderner Methoden und Wirkstoffe ist der Zahnarzt in der Lage, einzelne Zähne oder ganze Zahnreihen schonend aufzuhellen. In der Zahnmedizin spricht man dabei von „Bleaching“.Etliche Nahrungs- und Genussmittel (Kaffee, Tee, Rotwein, Fruchtsäfte aber auch Tabakrauch) hinterlassen Farbpartikel an den Zahnoberflächen. Ein Teil dieser Partikel kann im Laufe der Zeit in den Zahnschmelz eindringen und zu gelblich-braunen Verfärbungen führen, die auch durch gründliche Zahnpflege nicht zu entfernen sind. Einige, in erster Linie eisen- und nitrathaltige Medikamente können ebenfalls eine dauerhafte Einlagerung von Farbpartikeln im Zahnschmelz zur Folge haben.Beim Bleaching hellt der Zahnarzt die dunklen Farbpigmente mit speziellen carbamid- oder wasserstoffperoxidhaltigen Substanzen auf. Diese dringen in den Zahn ein und spalten dort Sauerstoff-Radikale ab, die in der Lage sind, Farbstoffe im Zahn chemisch zu verändern. Je nach Verfahren können die Zähne dadurch um mehrere Farbstufen aufgehellt werden. Welches Verfahren der Zahnarzt im Einzelfall anwendet, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Verfärbung ab.Wie vor jeder anderen Behandlung geht auch dem Bleaching eine professionelle Zahnreinigung voraus. Erst wenn alle Ablagerungen von den Zahnoberflächen entfernt sind, kann der Zahnarzt die Art und den Umfang der Verfärbungen bestimmen und gemeinsam mit dem Patienten festlegen, welche Nuance durch das Bleaching erreicht werden soll.Bei diesem Verfahren erhalten die Patienten in der Zahnarztpraxis eine individuell angepasste Kunststoffschiene, die die gesamten Zähne überdeckt. Diese Schiene wird zur Zahnaufhellung mit einem peroxidhaltigen Gel befüllt. Je nach Konzentration und individueller Ausgangssituation trägt der Patient diese Schiene zwischen einer und acht Stunden.Die Zahl der Anwendungen hängt von der Intensität der Verfärbungen ab.Bei diesem Verfahren werden in der Zahnarztpraxis („in Office“) Präparate höherer Konzentration eingesetzt. Das Aufhellungsmittel wird vom Behandler direkt auf die aufzuhellenden Zähne gebracht und wirkt dort – bei einigen Präparaten unterstützt durch eine Bleaching-Lampe – ein.Diese findet Anwendung, um einen einzelnen, abgestorbenen Zahn aufzuhellen. Hierfür wird die Krone geöffnet und ein entsprechendes Mittel in die Zahnhöhle eingebracht. Anschließend wird der Zahn provisorisch verschlossen, damit das Präparat einen oder auch mehrere Tage einwirken kann. Nach Entfernung des Aufhellungsmittels wird die Öffnung wieder verschlossen.Gefallen Ihnen Ihre Zähne? Können Sie ungehemmt reden und lachen? Zeigen Sie beim Fotografieren gerne Ihre Zähne? Nein? Dann lernen Sie jetzt die sieben Geheimnisse kennen, die Ihnen Tag für Tag ein strahlendes Lächeln schenken:Regelmäßige und gründliche Zahnpflege beseitigt Beläge und poliert die Zahnoberfläche.Lassen Sie dunkle Stellen von Ihrem Zahnarzt durch moderne ästhetischen Füllungen ersetzen.Durch Bleaching in der Zahnarztpraxis bekommen Sie mit geringem Aufwand ein strahlend schönes Lächeln.In einfachen Fällen mit Korrekturen durch moderne und ästhetische Kunststoffe. In aufwändigen Fällen mit sog. Keramik-Veneers.5 Harmonische Zahnstellung. Mit Veneers, Kronen oder Brücken aus reiner Keramik oder – bei umfangeichen Fällen – mit kieferorthopädischen Regulierungen erhalten Sie Zähne, die einfach nur gut aussehen.Zuerst mit einer schonenden und gründlichen Professionellen Zahnreinigung in der Praxis. Und danach durch regelmäßige und sorgfältige häusliche Mundpflege.Lächeln strafft Ihre Gesichtsmuskeln, wirkt sich positiv auf Ihre Stimmung aus und macht Sie einfach nur sympathisch.Königstraße 5990762 FürthTelefon 0911 / 974 88 44Mo, Mi, Do: 09 - 13 Uhr14 - 18 UhrDi + Fr: 09 - 13 UhrUnd nach VereinbarungGESUNDE ZÄHNERegelmäßige Prophylaxe für Kinder und Jugendliche, sowie professionelle Zahnreinigung für ErwachseneSCHÖNE ZÄHNEBleaching (Zahnaufhellung)Kieferorthopädie: Ästhetische Zahnregulierung mit transparenten KorrekturfolienWeiße ZahnfüllungenZAHNERSATZFestsitzende Zahnkronen und Zahnbrücken - auch aus reiner KeramikHerausnehmbarer Zahnersatz: Geschiebe- und Teleskopprothesen.ZAHNIMPLANTATESo fest wie eigene Zähne: An Stelle von Zahnbrücken und als Alternative zu herausnehmbarem Zahnersatz.WEITERE LEISTUNGENWurzelbehandlung zur Erhaltung eigener ZähneParodontitis-Behandlung bei starken Zahnfleisch-Entzündungen und ZahnlockerungenBehandlung von Kiefergelenk-Problemen bei Zähneknirschen und Kiefergelenk-Knacken