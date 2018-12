BOOKii – Der digitale Hörstift

BOOkii, der neue Hörstift, macht Bücher lebendig! Einfach mit der Stiftspitze kurz auf Bilder oder Texte tippen und schon ertönen Originalgeräusche, beginnen Figuren zu sprechen, hören die Kinder Musik und können sich Texte vorlesen lassen.Mit der Aufnahmefunktion sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt: einfach lustige Geräusche, eigene Musik oder selbsterzählte Geschichten aufnehmen, abspielen und Spaß haben!Mit dem integrierten MP3-Player kann man sein Lieblingshörspiel, Musik oder selbst kreierte Sounds abspielen und verwalten. Über Bluetooth kann BOOKii mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden, um mit der BOOKii App über Codes in den Büchern weiterführende Videos und Weblinks anzusehen.BOOKii alleine ist nicht internetfähig, sodass Kinder absolut sicher mit diesem Medium unterwegs sind. Viele Titel sind auf dem BOOKii Hörstift bereits vorinstalliert, sodass man gleich losspielen kann.Der BOOKii Hörstift ist die Basis für viele spannende Lern- und Spielmöglichkeiten. Erhältlich ist der BOOKii Hörstift einzeln, im Starter-Set kombiniert mit Buch und natürlich gibt es alle BOOKii Bücher auch einzeln. Zusätzlichen kreativen Spielspaß bieten die BOOKii Aufnahmesticker!Die BOOKii Bücherwelt bietet mit BOOKii WAS IST WAS Kindergarten Titel für Kinder ab 4 Jahren. Daran schließt sich BOOKii WAS IST WAS Junior mit vielen spannenden Lieblingsthemen für Vorschulkinder und Erstleser an. Der BOOKii WAS IST WAS Weltatlas bietet in über 1800 lehrreichen Audio Files eine eindrucksvolle Reise um unseren Erdball für Kinder ab 8 und wissensdurstige Erwachsene. Auch die Uhr und erste Worte auf English und Französisch lassen sich mit BOOKii spielerisch erfahren.Kinder singen Weihnachtslieder, auf dem Weihnachtsmarkt herrscht großes Stimmengewirr und ein Engel erzählt den Hirten, dass Jesus geboren wurde. Mit vielen Hörerlebnissen, auch unter den Klappen, einem witzigen Mitmach-Spiel und der Möglichkeit, sich alle Texte vorlesen zu lassen steigert BOOKii WAS IST WAS Kindergarten Frohe Weihnachten! die Vorfreude aufs Fest. Auf liebevolle, spielerische Weise bringt das Buch Kindergartenkindern das Thema Weihnachten näher und mit dem Bookii Hörstift können die Kleinen selbst auf Entdeckungsreise gehen. Der neue digitale HörstiftBOOKii bringt mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten wertvolles Wissen, Spiel und Spaß ins Kinderzimmer. BOOKii weckt Neugier und fördert Kreativität. Kinder erschließen sich mitBOOKii spielerisch neue Welten.Mehr Informationen und viele Bücher mit tollen Hörerlebnissen unter www.bookii.de