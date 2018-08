Ein Genuss: Bier- und Hausmacher-Spezialitäten



Zehn Kilometer westlich von Bamberg liegt der idyllische Brauerei-Gasthof Kundmüller. Neben mehrfach ausgezeichneten Bierspezialitäten wie dem „Weiherer Rauch“ und dem „Weiherer Keller“ warten echte hausgemachte Schmankerl und selbstgebackenes Bauernbrot auf den Besucher.Der wunderschöne große Biergarten gilt mit seinen mächtigen Kastanien sowie einer guten Mischung aus Sonnen- und Schattenplätzen als beliebtes Ausflugsziel. Ganz neu gibt es nun auch das Weiherer Biermuseum, in dem mehr als 2.000 Krüge sowie historisches Brauereiinventar, Bieretiketten und Musikinstrumente ausgestellt werden.Während sich die Erwachsenen durch das breite Biersortiment mit European-Beer-Star-Gewinnern, Bio-, Solar- und Spezialbieren testen, können sich die Kids am Spielplatz und im Streichelzoo vergnügen. Und wer länger bleiben will: Übernachten Sie doch in den gemütlichen Gästezimmern! Übrigens: Das Weiherer Bier gibts auch in gut sortierten Getränkemärkten in Nürnberg und Umgebung.