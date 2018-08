Büchertipps für jede Gelegenheit

Kulinarisches, Geistreiches, Faszinierendes und Schönes 



Niklas Ekstedt, Henrik Ennart: Das Kochbuch der 100-Jährigen – Rezepte für ein langes, glückliches Leben Fackelträger Verlag; Gebunden; 166 Seiten;20,00 Euro;978-3-7716-4663-9Es gibt Orte auf dieser Welt, an denen die meisten Hundertjährigen wohnen. Sie leben nicht nur gesünder und leiden viel seltener an altersbedingten Krankheiten, sondern sind auch noch überdurchschnittlich glücklich. Für ihr Buch besuchten der schwedische Fernsehkoch Niklas Ekstedt und der Autor Henrik Ennart die Halbinsel Nicoya Peninsula in Costa Rica, das kleine Bergdorf Ogliastra auf Sardinien, die schwedische Provinz Småland, die griechische Insel Icaria und die japanische Insel Okinawa um dort der Frage nachzugehen: Was steckt hinter dem Geheimnis des glücklichen und gesunden Altwerdens?Insel-Verlag; Gebunden; 359 Seiten; 18 Euro;978-3-458-17741-8Lieben Sie englischen Humor? Dann dürfen Sie P.G. Wodehouse nicht verpassen. Begleiten Sie Bertie Wooster, einen nicht übermäßig intelligenten Gentleman, und seinen treuen Butler Jeeves durch ein turbulentes Abenteuer, in dem ein silbernes Kuhkännchen, ein Molchzüchter, ein Faschistenführer und ein jähzorniger Richter für haarsträubende Verwicklungen sorgen. Ein geistreiches, witziges, unvergleichliches Gute-Laune-Buch.Mit einem Nachwort von Donna Leon;Mare Verlag; Gebunden; 336 Seiten;28,00 Euro; 978-3-86648-265-4Mit acht Armen, drei Herzen und etwa 300 Millionen Neuronen verfügt der Oktopus über körperliche Superkräfte, vor allem aber ist es schlau. Kraken können lernen, tricksen, spielen, und wenn sie etwas nicht können, ist es: Langeweile aushalten. Mit Witz, Sachkenntnis und Empathie erzählt Sy Montgomery von ihren Begegnungen mit diesen außergewöhnlichen Tieren und nimmt den Leser mit auf eine unvergessliche Reise.Taschen Verlag; Gebunden; 608 Seiten, 26,7 x 5,7 x 36,2 cm, Mehrsprachig (eng., franz., deutsch);50,00 Euro; 978-3-8365-6893-7Unbeirrt von den Wirren der Französischen Revolution, fertigte Pierre-Joseph Redouté, der offizielle Hofmaler von Königin Marie-Antoinette und spätere Liebling von Josephine Bonaparte, Hunderte von Blumentafeln an, die ihn zum legendären Doyen der Blumenmalerei machten. Der Band vereint sämtliche handkolorierten Farbstiche aus Redoutés Meisterwerken „Les Roses“ (Die Rosen) und „Choix des plus belles fleurs“ (Auswahl der schönsten Blumen), ergänzt um die schönsten Tafeln aus „Les Liliacées“ (Die Lilien) und beschwört die vergangene Schönheit Pariser Gewächshäuser und Gärten herauf.