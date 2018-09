Bundesweiter Spitzenreiter bei der Kundenzufriedenheit

Autohaus Rudolf Britting in Lauf a.d. Pegnitz

Dennis Britting hat es schriftlich: das Autohaus Rudolf Britting, dessen Führung er vor fünf Jahren übernommen hatte, gehört bundesweit zu den besten Autohäusern. Mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen wählten die Kunden des Online-Portals AutoScout24 das Autohaus aus Lauf in die deutsche Spitzengruppe. Bewertet wurden dabei Gesamteindruck, Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, Angebotsbeschreibung und Kauferlebnis.Ebenso positiv schnitt das Autohaus Rudolf Britting auch beim Dealer Excellence Award ab, mit dem Mazda Jahr für Jahr die besten Autohäuser in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Kundenorientierung auszeichnet. Bereits zum zweiten Mal in Folge belegte das Laufer Autohaus dabei bundesweit den ersten Platz in seiner Betriebsgröße – in diesem Jahr sogar mit der höchsten Gesamtpunktzahl aller Betriebe in Deutschland.Für Geschäftsführer Dennis Britting sind solche Auszeichnungen Lob und Ansporn gleichermaßen: „Wir freuen uns sehr über den Gewinn dieser Awards, den wir unseren Kunden und unserem überaus engagierten Team zu verdanken haben. Gleichzeitig sind diese Auszeichnungen Ansporn, auch in Zukunft alles in unseren Händen liegende zu tun, um unsere Kunden zufriedenzustellen.“ Denn eines ist ihm klar: Nur wenn alle an einem Strang ziehen und das Feedback der Kunden schnell und direkt umgesetzt wird, lassen sich solche Erfolge erzielen.„Wer anfängt, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, der hört auf, seinen Kunden stets das Bestmögliche zu bieten.“Natürlich bietet das Autohaus Rudolf Britting seinen preisgekrönten Service nicht nur für Mazdafahrer an. In der Meisterwerkstatt werden Fahrzeuge aller Marken gewartet und repariert. Der Leistungsumfang ist dabei entsprechend umfangreich und stellt eine Rundumbetreuung für jedes Fahrzeug dar.Wer also eine kompetente Beratung rund ums Auto sucht und das in einem familiären und freundlichen Umfeld, der ist im Autohaus Rudolf Britting in Lauf a.d. Pegnitz genau richtig.Kostenlose Steinschlagreparatur bei den meisten TeilkaskoversicherungenLackversiegelung durch eine glasartige Schutzschicht mit sehr hohen HärtegradBester Schutz gegen Salz und andere WitterungseinflüsseZur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten BereichenEinsatz modernster Endoskopie-Technik zur HohlraumanalyseUnterschiedliche Lösungen für die effektive MarderabwehrFür ein reibungsloses Funktionieren der KlimaanlageZum gründlichen Entfernen von starken Verschmutzungen und GerüchenGrundreinigung • Basisreinigung • Intensivreinigung • LackkonservierungZum Entfernen von unangenehmen Gerüchen im FahrzeuginnenraumInhaber Dennis BrittingIndustriestr. 14 · 91207 Lauf a.d. PegnitzTelefon: 09123 99277 · Telefax: 09123 99278E-Mail: info@autohausbritting.de