Bereits zum 44. Mal lädt die Stadt Abenberg am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, Groß und Klein zu einem Bummel über ihren stimmungsvollen Burg-Weihnachtsmarkt ein, der am Stillaplatz beginnt, sich über den Burgsteig mit Keller, zum Burganger fortsetzt, das Rosengärtchen mit einschließt und in den Burg-innenhof mit dem Schottenturm führt.Unter der malerischen Kulisse der weithin sichtbaren mittelalterlichen Burg Abenberg, die auch dieses Jahr wieder im prächtigsten Lichterglanz erstrahlt, bieten mehr als 60 Aussteller an den weihnachtlich geschmückten Buden und Ständen Kunsthandwerkliches und Geschenkideen an – handgearbeitete Krippen, dekorative Adventskränze und Adventsdekorationen, selbst gemachte Marmeladen, Liköre und Plätzchen, handgeschmiedeten Schmuck, Selbstgenähtes und Selbstgestricktes, Holzintarsien und vieles, vieles mehr.Dass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist, versteht sich eigentlich von selbst. Von Baumstriezel bis hin zur Kartoffelsuppe bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt und gegen die winterliche Kälte wappnet man sich am besten mit einem aromatischen Heidelbeerglühwein, einer Feuerzangenbowle oder einem leckeren Kinderpunsch.Perfekt eingerahmt wird der Abenberger Weihnachtsmarkt von einem vielfältigen Programm für Groß und Klein. Die Kinder können sich auf den Weihnachtsmann, der einen prall gefüllten Sack mit Süßigkeiten bereithält, freuen. Ein Highlight wird auch in diesem Jahr der Besuch des Nürnberger Christkindes sein, das am frühen Sonntagabend gegen 16.30 Uhr den Burg-Weihnachtsmarkt besucht. Begleitet wird es dabei von den Kindern des Kindergartens St. Stilla mit ihren Laternen. Für die passende musikalische Umrahmung sorgt dieses Jahr die DJK-Blasmusik.Nicht zuletzt für die Besucher aus der weiteren Umgebung haben die Museen der Burg mit ihren Dauerausstellungen während des Weihnachtsmarktes geöffnet. Am Sonntag gibt es darüber hinaus von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Klöppelvorführungen. Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 1. Dezember von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.