Christbaumschmuck mit FIMO

Die Strukturplatte auf die FIMO-Platte legen. Mit dem Acrylroller unter gleichmäßigem Druck über die Platte rollen, so dass sich das Muster einprägt.Dann die gewünschte Motivvorlage aus dem Vorlagenbogen ausschneiden, auf die geprägte FIMO soft-Platte legen und das Motiv mit dem Messer am Papiermotiv entlang aus der Modelliermasse ausschneiden.Anschließend mit einem Strohhalm ein Loch zum Aufhängen oben in den Anhänger bohren.Zum Abschluss die Motive im Ofen 30 Minuten lang bei 110 °C aushärten lassen.FIMO, viele weitere kreative Produkte und tolle Geschenkideen für Weihnachten finden Sie in der STAEDTLER Welt Nürnberg,Königstraße 15.