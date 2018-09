Die Erlebniswelt der AUDI AG am Stammsitz des Unternehmens

Ob Neuwagenabholung oder Werkführung, Tradition, Kultur oder Gastronomie: Das Audi Forum Ingolstadt bietet vielfältige Möglichkeiten, die Marke mit den Vier Ringen zu erleben.Am Stammsitz in Ingolstadt bietet die AUDI AG ihren Gästen ein umfangreiches Markenerlebnis. Das Audi Forum Ingolstadt steht allen interessierten Besuchern offen und ist mit rund 400.000 Gästen im Jahr ein beliebter Anziehungspunkt und ein touristisches Highlight für Menschen aus der Region und der ganzen Welt.In der Fahrzeugauslieferung im Kundencenter nehmen jedes Jahr rund 120.000 Neuwagenabholer inklusive Begleitpersonen ihren neuen Audi in Empfang.Im Audi museum mobile steht die Historie der Marke im Mittelpunkt. Über 100 Automobile, Zweiräder und multimediale Inszenierungen zeigen auf spannende Weise die lange Tradition von Audi.Erlebnisführungen durch das Werk vermitteln den Besuchern einen Einblick in die hochmoderne Automobilproduktion am Standort Ingolstadt.Das Audi Programmkino präsentiert täglich seine mehrfach prämierte Filmauswahl.Auch dank abwechslungsreicher Veranstaltungen ist das Audi Forum Ingolstadt ein beliebter Treffpunkt. Zusammen mit dem Birdland Jazz Club Neuburg als Veranstalter präsentiert Audi seit 2001 die Konzertreihe „Jazz im Audi Forum Ingolstadt“ mit Musikern aus der ganzen Welt.Im Audi.torium kommen mehrmals im Jahr Menschen mit ungewöhnlichen Lebensläufen oder Berufen mit dem Publikum ins Gespräch. Der Audi Kunstraum bietet Einblicke in die Werke verschiedener Künstler.Kinder und Jugendliche kommen auf dem Erlebnisweg „Audi young and fun“ auf ihre Kosten. Dort können sie mit multimedialen Wissensspielen die Audi-Themenwelten erfahren und an Fahrsimulatoren ihr Talent am Steuer testen. Im Audi Shop und im Museumsladen gibt es für interessierte Besucher hochwertige Audi-Artikel. Den Konferenzbereich mit Tagungsräumen unterschiedlicher Kapazität schätzen Unternehmen aus ganz Deutschland.Die Erlebnisgastronomie umfasst das Live-Cooking-Marktrestaurant, das fine dining Restaurant AVUS und die Bar & Lounge. Die Restaurants sind mehrfache Preisträger des „Gastronomiepreis Oberbayern“, der Restaurants für Qualität, Service und Ambiente auszeichnet. Auto-Union-Straße 185045 IngolstadtTel. 0800 2834444Fax 0841 89-41860www.facebook.com/audiforumingolstadtwww.instagram.com/audiforen