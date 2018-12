Das Besondere bei Segmüller:

Möbelmanufakturen begeistern ihre Kunden mit maßgeschneidertem Wohndesign



Kundinnen und Kunden, die Wert auf ein individuelles Wohnumfeld legen, wollen mehr als nur „Möbel von der Stange“. Sie wünschen sich hochwertige, handwerklich und mit viel Liebe zum Detail gefertigte Einrichtungsgegenstände – einzigartig und perfekt in den Raum eingepasst.Eine solche Kombination aus Tradition und Fortschritt bieten nur wenige ausgewählte Hersteller und Manufakturen. Anbieter, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben, nicht in Übersee und in Billiglohnländern zu fertigen, sondern hier bei uns in Deutschland. So sind sie auch in der Lage, ganz individuell auf die Vorstellungen ihrer Kunden einzugehen und diesen ein auf ihre Wünsche maßgeschneidertes Wohndesign zu liefern.Traditionelle Handwerkskunst vereint mit modernsten Fertigungstechnologien, innovatives Design verbunden mit funktionalen Wohnideen – seit mehr als 90 Jahren werden in den Segmüller Werkstätten Möbel gefertigt, die allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. Das Spektrum reicht dabei von Sitzgarnituren über Betten bis hin zu Speisegruppen in den unterschiedlichsten Stilrichtungen – von Klassisch bis hin zu Topmodern, in jedem Fall aber in herausragender Qualität aus bayerischer Möbelproduktion.Um den Wünschen und Anforderungen der Kundinnen und Kunden umfassend gerecht zu werden, wird in den Segmüller Werkstätten jedes einzelne Möbelstück individuell für sie angefertigt – in der gewünschten Größe und Ausführung, mit den ausgewählten innovativen Sitz- und Liegefunktionen und in der ganz persönlichen Farbkombination.Denn auch bei der exklusiven Stoff- und Lederauswahl setzen die Segmüller Werkstätten Maßstäbe. So können die Kunden für ihre Traummöbel aus mehr als 700 verschiedenen Stoffen und 150 unterschiedlichen Lederfarben auswählen. Damit auch hier die strengsten Qualitätsmaßstäbe erreicht werden, beziehen die Segmüller Werkstätten ihre Textilien ausschließlich von den weltweit exklusivsten Webereien und achten beim Leder neben höchsten Ansprüchen an Farbe, Komfort und Natürlichkeit vor allem auch auf eine umweltfreundliche Gerbung.