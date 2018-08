Das „grüne Kloster“ erleben

Zu Gast in der Benediktinerabtei Plankstetten



Die Benediktinerabtei Plankstetten bei Berching setzt seit über 20 Jahren auf ökologischen Landbau sowie auf die Verarbeitung und Vermarktung von ausschließlichen Bioland-Produkten. Mit dem Ziel ihre Lebens- und Wirtschaftsweise in Einklang mit der Umwelt zu bringen, wollen Sie aus ihrer Tradition heraus Verantwortung für den Erhalt von Gottes Schöpfung übernehmen. Die konsequente Umsetzung ihres regionalen Autarkiekonzeptes mit Hervorhebung eines überschaubaren Wirtschaftskreislaufes hat Plankstetten unter der Bezeichnung „grünes Kloster“ in ganz Bayern bekannt gemacht.Die barock überformte romanische Klosterkirche stellt mit der 1129 von den Grafen von Hirschberg gegründeten und nach den Verwüstungen des Bauernkriegs im 15. Jahrhundert wiederaufgebauten Klosteranlage ein Denkmal von nationaler Bedeutung dar. Sehenswert ist besonders die byzantinisch ausgemalte Krypta mit Grablege der Mönche.In der Klosterbuchhandlung und im Missionsbasar finden Gäste und Besucher ein breites Sortiment an Literatur, Devotionalien und Geschenkartikeln. Im Klosterhofladen bieten die Mönche Ihre ökologischen Klosterprodukte aus der eigenen Bäckerei, Metzgerei und Gärtnerei an. Ein Vollsortiment an Bioprodukten ergänzt die Klosterprodukte.Die Klosterschenke mit lauschigem Biergarten lädt zum Verweilen und Genießen der Klosterschmankerl ein. Zu einer deftigen Brotzeit mundet vorzüglich das Plankstettener Klosterbier.Das Gästehaus St. Gregor steht auch Urlaubern und Fahrradfahrern offen. In Einzel- und Doppelzimmern mit D/WC können sie in klösterlichen Gemäuern übernachten. Für Übernachtungs- und Tagesgäste besteht die Möglichkeit am Chorgebet der Mönche teilzunehmen.Mit einem multimedialen Klosterführer können die Gäste in Begleitung des Klosterraben in die Welt eines echten Klosters eintauchen. Das in der Klosterbuchhandlung ausleihbare iPad enthält über 40 Kurzfilme, die dem Besucher nähere Informationen zur Klosteranlage, zum Leben der Benediktinermönche und ihren ökologischen Wirtschaftsbetrieben geben.Die Märkte und Feste der Benediktinerabtei Plankstetten sind inzwischen weit bekannt. Zum Maibockfest, dem Schöpfungstag, dem Erntedankmarkt und dem Adventsmarkt laden die Mönche herzlich ein.