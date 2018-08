Das „schwäbische Rom“

Die Große Kreisstadt Dillingen an der Donau



Die Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau, liebevoll auch „schwäbisches Rom“ genannt, liegt mit ihren rund 19.000 Einwohnern malerisch am Nordufer der Donau. Wer in die Vergangenheit Dillingens eintauchen möchte, für den ist eine Stadtführung die ideale Möglichkeit, mehr über die Geschichte der Stadt, über das Dillinger Schloss, die Basilika St. Peter, die wunderschöne Altstadt, aber natürlich auch über den berühmten Goldenen Saal in der ehemaligen Universität zu erfahren. Die öffentlichen Stadtführungen finden von Anfang April bis Ende Oktober jeweils sonntags um 14.00 Uhr statt, Treffpunkt ist vor dem Rathaus, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Unkostenbeitrag pro Person: 2,00 Euro.Das Sport- und Freizeitangebot Dillingens bietet garantiert für jeden etwas – vom beheizten Freibad, und dem Hallenbad über mehrere Kneippanlagen, einen Golfplatz, einen Trimm-dich-Pfad und einen Minigolfplatz bis hin zu einem Kino. Abgerundet wird das Angebot durch die wunder- und „wander-bare“ Landschaft rund um Dillingen mit den ausgedehnten Auwäldern, zahlreichen Baggerseen und der Donau.Auf erlebnisreichen Wanderwegen lässt sich die Natur in aller Ruhe genießen – angefangen vom Kneipp-Rundweg in Dillingen bis hin zum 68 km langen Donautal-Panoramaweg „Sinne-Reich“. Wer die Umgebung lieber mit dem Fahrrad entdecken möchte, dem bieten neben zahlreichen idyllischen und abwechslungsreichen regionalen Routen auch mehrere überregionale Radwege wie der bekannte Premium Donau-Radwanderweg und der Premiumradweg Donautäler allerlei Abwechslung.Durch die gute Verkehrsanbindung mit der Donautalbahn Ulm-Regensburg (agilis) sowie den nur jeweils 25 km entfernten Autobahnen A7 und A8, ist Dillingen sehr gut mit dem Zug oder dem Auto erreichbar. Auch das Übernachtungsangebot in Dillingen ist ausgesprochen vielfältig und reicht vom stadtnahen Zelt- und Campingplatz am Donauufer über Ferienwohnungen und Gasthöfe bis hin zu verschiedenen Hotels.Ein kostenloses Unterkunftsverzeichnis ist in der Touristinformation im Rathaus erhältlich. Deren Mitarbeiter stehen Ihnen auch für persönliche Beratung, Prospektmaterial, Stadtführungen oder Ticketverkauf zur Verfügung.Touristinformation im BürgerbüroKönigstraße 37/3889407 DillingenTelefon: 09071/54-208touristinfo@dillingen-donau.de