Das Tiergärtnertor & sein Platz

Einer der schönsten Orte der Altstadt



Das spitzbogige Tiergärtnertor besteht aus einem Torturm, dessen Ursprung auf das späte 13. Jahrhundert geschätzt wird. Es war das Haupttor Nürnbergs in Richtung Nordwesten. Als Mitte des 16. Jahrhunderts die Burgbastei neu gebaut wurde, mauerte man das ursprüngliche Tor zu und richtete westlich des Turms eine Zufahrt ein. Zusammen mit einem Ensemble aus Fachwerkhäusern und Sandsteinbauten, zu denen das Albrecht-Dürer-Haus und das Pilatushaus zählen, prägt das Tiergärtnertor den gleichnamigen Platz, der als einer der schönsten Orte der Nürnberger Altstadt gilt. Er ist – vor allem an Sommerabenden – ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.Das Restaurant „Zum Albrecht Dürer Haus“ liegt am Tiergärtnertorplatz, direkt unter der Kaiserburg. Hier treffen sich fränkische Küche mit traditionellen Wurzeln und modernen Akzenten (z.B. Bratwurstlasagne, Bratwurst-Hot Dog und Bratwurst-Döner), beste regionale Produkte und ein historisches Fachwerkambiente. Verfeinert mit viel Kreativität, Frische und Leidenschaft für Genuss und begleitet von einem erstklassigen, liebevollen Service.