Unsere Etappe führt von Neumarkt/Opf. nach Nürnberg



Der „Fünf-Flüsse-Radweg“ führt auf rund 300 Kilometern durch die landschaftlichen Schön-heiten des Bayerischen Jura. In seinem Verlauf verknüpft er die reizvollsten Abschnitte des Donau- und Altmühltal-Radweges, der Tour de Baroque, des Naab- und Vilstal-Radweges und gilt – sowohl bei sportlichen Radfahrern als auch bei gemütlichen Touren-Radlern – als Radwander-Klassiker.Natürlich kann man den Radweg aber auch in einzelnen Etappen bewältigen. Für Radfreunde aus dem Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Erlangen beispielsweise empfiehlt sich die Etappe von Neumarkt nach Nürnberg als idealer Einstieg. Mit seiner Länge von 47 Kilometern und einem sehr angenehmen Höhenprofil (von 420 Metern in Neumarkt geht es herunter bis auf 300 Meter) ist die Strecke auch für wenig geübte Radler gut zu bewältigen.Am besten fährt man von Nürnberg aus mit dem Zug nach Neumarkt (in Bayern bieten die Züge des Nahverkehrs die Möglichkeit, das Rad mitzunehmen), wo die hübsche Altstadt zu einem kleinen Bummel einlädt. Dann geht es mit dem Fahrrad entlang des Ludwig-Donau-Main-Kanals vorbei an Berg mit der Ruine des Birgittenklosters nach Burg­thann mit der namengebenden, aus der Mitte des 12. Jahrhunderts stammenden „Burg Tann“. Kurz nach Burgthann führt der Weg durch Pfeifferhütte.In Pfeifferhütte lädt von Sonntag bis Donnerstag, nur ein paar Meter vom Ludwigskanal entfernt, der Gasthof Erlbacher zur willkommenen Rast ein. Auf die Gäste wartet – bei entsprechender Witterung auch in dem großen, gemütlichen Garten – eine abwechslungsreiche Küche mit fränkischen und österreichischen Spezialitäten. Neben Schäufele (täglich frisch aus dem Rohr), Fisch und Bratengerichten bietet der gemütliche Gasthof auch vegetarische Gerichte sowie eine wechselnde saisonale Küche (Pfifferlinge, Karpfen...). Zwischen dem Mittagstisch und dem Abendessen runden Kaffee und Kuchen das Angebot ab.Bestens gestärkt kann man die zweite Hälfte der gemütlichen Tour in Angriff nehmen. Vorbei an Schwarzenbruck geht es nun durch den ausgedehnten Nürnberger Reichswald. Bei Feucht quert der Ludwigkanal die Schwarzachklamm mit einem spektakulären Brückenbauwerk. Wenn noch Zeit ist, lohnt sich der Abstieg in die malerische Klamm. Weiter geht es dann über den Markt Wendelstein, ehe man bei Worzeldorf den alten Kanal verlässt. Über einen Waldweg zur Trierer Straße kommt man in die Nürnberger Innenstadt, wo die Tour ihr Ende findet.