Der kleine Azubi-Knigge

Das sollten Auszubildende beim Start ins Berufsleben beachten 



Endlich ist es soweit. Der erste Tag als Azubi in einem neuen Betrieb. Wer einen positiven Eindruck machen und peinliche Fettnäpfchen vermeiden möchte, sollte von Anfang an ein paar wichtige Punkte beachten. Nachfolgend einige Tipps, wie du dich im neuen Arbeitsalltag sicher bewegst.Der erste Eindruck prägt nicht selten das Bild, das man von einem Menschen hat. Entsprechend wichtig ist es daher, bei ersten Aufeinandertreffen ein positives Bild von sich zu hinterlassen. Das beginnt naturgemäß mit der Begrüßung. Ein locker-flapsiges „Hallo!“ oder „Hi!“ mag in der Schule oder im Privatleben angesagt sein, gegenüber einem Vorgesetzten oder Kunden ist es nicht angemessen.Je nach Tageszeit empfiehlt sich ein „Guten Morgen!“, „Guten Tag!“ oder „Guten Abend!“. Trifft man sein Gegenüber zum ersten Mal, sollte man sich noch vorstellen „Ich bin Max Müller, der neue Auszubildende in der Abteilung“.Allgemein gilt dabei:• Lieber einmal zu viel gegrüßt als einmal zu wenig. Wer mit gesenktem Kopf durch die Flure geht, wirkt unfreundlich und findet keinen Anschluss.• Beim Grüßen Augenkontakt halten.• Wenn einem der Gegenüber bekannt ist, sollte beim Grüßen auch dessen Name und eventueller akademischer Grad (Doktor, Professor) genannt werden – es sei denn, der andere legt darauf ausdrücklich keinen Wert.• Mitarbeiter im Ausbildungsbetrieb werden grundsätzlich mit „Sie“ angesprochen. Nur wenn diese dem Auszubildenden ausdrücklich das „Du“ anbieten, können sie auch geduzt werden.• Ob beim Begrüßen ein Händedruck üblich ist, hängt von den Gepflogenheiten am Arbeitsplatz ab. In jedem Fall sollte die Initiative zum Händedruck vom Ranghöheren ausgehen. Ein kräftiger Händedruck wirkt dabei besser als ein schlaffer – aber bitte nicht übertreiben!Auch bei der Kleidung ist der erste Eindruck entscheidend. Als Faustregel gilt: Die Kleidung sollte sauber, gepflegt und eher dezent sein. Da der Kleidungsstil von Branche zu Branche unterschiedlich ist, solltest du dich an dem Stil der Mitarbeiter orientieren. Am besten ist es, sich bereits beim Vorstellungsgespräch ein Bild davon zu machen, wie die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen gekleidet sind. Denn was zum Beispiel in einer jung-dynamischen Werbeagentur angesagt ist, kann in einem eher konservativen Büro oder in einer Bank ein absolutes No-Go sein.Weniger ist oftmals mehr – das gilt vor allem auch, wenn man als junge Frau seinen neuen Job oder Ausbildungsplatz antritt. Ein (allzu-)tiefes Dekolleté ist ebenso wenig angebracht wie zu kurze Röcke, ein übertriebenes Make-up oder allzu auffälliger Schmuck.Pünktlichkeit ist das A und O für jeden Azubi. Sie steht für Zuverlässigkeit und wird von Vorgesetzten entsprechend hoch bewertet. Wer mehrfach zu spät kommt, bringt dadurch mangelndes Interesse an seinem Job zum Ausdruck und riskiert damit seine Beschäftigung oder Ausbildungsstelle.Um dies zu vermeiden empfiehlt es sich, bereits vor dem ersten Arbeitstag zu testen, wie lange der Arbeitsweg ist und dabei auch einzuberechnen, dass es zu Verkehrsstaus oder Verzögerungen beim Bahn- oder Busverkehr kommen kann.Generell gibt:• Lieber ganz entspannt ein paar Minuten eher am Arbeitsplatz erscheinen als gehetzt in letzter Sekunde oder gar zu spät ankommen.Wer gut informiert ist, zeigt dass er/sie Interesse an dem Job hat. Daher empfiehlt es sich, sich bereits vorher über den Ausbildungsbetrieb, über dessen Geschäftsfelder, dessen Struktur und dessen Firmenphilosophie zu informieren. Dazu reicht meist schon ein ausführlicher Blick auf die Homepage des Unternehmens und schon ist man vom ersten Tag an „im Bilde“.Dieses „Interesse zeigen“ gilt natürlich auch während der Ausbildung. Wenn man die Kollegen oder Vorgesetzten allerdings zum wiederholten Mal mit denselben Fragen oder Anliegen konfrontiert, kann das auch negativ aufgefasst werden. Daher empfiehlt es sich gerade in den ersten Wochen, fleißig mitzuschreiben und vor allem auch Arbeitsabläufe auf einem Block zu notieren. So zeigt man Interesse und kann schnell mal nachschlagen, wenn man sich nicht mehr sicher ist.Mal eben eine SMS tippen oder schnell am Handy eine Verabredung für den Abend abklären ist an den meisten Arbeitsplätzen ein absolutes No-Go und kann im Wiederholungsfall sogar zur Kündigung führen. Private Handynutzung sollte daher am Arbeitsplatz unterbleiben und das Mobiltelefon ausgeschaltet in der Tasche bleiben. Für Telefonate oder andere private Kontakte bleiben die Pausen.Wie das Thema Handynutzung im jeweiligen Betrieb geregelt ist, solltest du zu gegebener Zeit – nicht gleich am ersten Tag – bei deinem Ausbilder erfragen.Es kann immer mal vorkommen, dass der Magen rebelliert oder man mit Fieber krank im Bett liegt. Melde dich dann zum üblichen Arbeitsbeginn (!) bei deinem Vorgesetzten telefonisch krank – niemals per SMS! Je nach Betrieb muss dann am ersten oder spätestens dritten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt vorliegen.