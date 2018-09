Der kompetente Dienstleister rund um Kfz und Sicherheit

Janda & Dorrer haben sich für Zukunft aufgestellt



Zum 1. Juli 2017 wurde die KÜS Prüfstelle GmbH Kfz-Sachverständigenbüro Wenning & Dorrer an die nächste Generation übergeben. Der bereits seit vielen Jahren im Unternehmen tätige Sachverständige Michael Janda sowie Prüfingenieur Bernd Nitschke haben das Unternehmen vom bisherigen Inhaber Werner Dorrer übernommen. Im Zuge der Übernahme ist der Sohn des bisherigen Inhabers, Alexander Dorrer, in das Unternehmen eingestiegen. Mit diesem Schritt haben die neuen Inhaber, weitere richtungsweisende Entscheidungen getroffen und die Unternehmung für die Zukunft ausgerichtet.Die KÜS Prüfstelle GmbH Kfz-Sachverständigenbüro Janda & Dorrer nimmt weiterhin die Leistungen im gesetzlich geregelten Bereich wahr. Im Auftrag der amtlich anerkannten KÜS werden Hauptuntersuchungen (HU) nach §29 StVZO, Oldtimerbegutachtungen nach §23 StVZO, Änderungsabnahmen nach §19 (3) StVZO, Gasanlagenprüfung (GSP/GWP) und vieles mehr durchgeführt.Neben diesen hoheitlichen Tätigkeiten, werden weitere Leistungen im privatwirtschaftlichen Segment angeboten. Im Sachverständigenwesen liegt seit vielen Jahren ein Schwerpunkt bei Unfallschaden-Gutachten für LKW, PKW, Zweiräder sowie Wohnmobile. Darüber hinaus führen die Sachverständigen unter anderem auch Fahrzeug- und Oldtimer-Bewertungen, technische Gutachten und Gebrauchtwagen-Überprüfungen durch.Mit der neugegründeten Janda & Dorrer Fuhrpark & Service GmbH werden zukünftig die Segmente UVV-Prüfungen und Arbeitssicherheit abgedeckt. Darüber hinaus betreut das Unternehmen mit der Sparte Fuhrparkmanagement kleine und mittlere Fuhrparks. Die Firmen werden beraten und bei der Verwaltung des eigenen Fuhrparks unterstützt.Mit viel Leidenschaft und Teamgeist wurde so ein kompetenter Dienstleister geformt, der rund um das Thema Kraftfahrzeug und Sicherheit prüft, bewertet und begutachtet.Ernst Sachs-Straße 990441 NürnbergTelefon 0911 / 44 10 51Info@janda-dorrer.de