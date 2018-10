Der zweite Bildungsweg

Im Erwachsenenalter jeden möglichen Schulabschluss nachholen



Nicht jeder weiß mit zehn oder zwölf Jahren schon genau, was er will und so manche/r wird durch die Pubertät aus der Bahn geworfen und wirft seine Schulausbildung hin. Doch genau in diesem Lebensabschnitt entscheiden sich für viele bereits die schulische Laufbahn und damit nicht selten auch die beruflichen Chancen. Denn bereits nach der vierten Klasse wird im Normalfall die Weiche gestellt: Geht es auf die Hauptschule, auf die Realschule oder das Gymnasium? Je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet oder welchen Weg die Eltern für ihr Kind wählen, eröffnen sich unterschiedliche Möglichkeiten: Berufsausbildung oder Studium.Zum Glück gibt es bei uns nicht nur einen Bildungsweg. Das bayerische Schulsystem bietet auch nach Abschluss oder Abbruch der Regelschule noch vielseitige Angebote der Weiterqualifikation. Angebote, die der jeweiligen Berufs- und Lebenssituation der Menschen entsprechen und ihnen die Möglichkeit geben, jeden in unserem Bildungssystem angebotenen Schulabschluss nachzuholen. Bei uns in Bayern bieten dies• die Abendrealschule• das Abendgymnasium• das Kolleg• das Telekolleg und• die Begabtenprüfung.Nachfolgend möchten wir kurz auf die in Bayern angebotenen Formen des zweiten Bildungsweges eingehen.Voraussetzung für den Besuch der Abendrealschule sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine regelmäßige Berufstätigkeit von mindestens zwei Jahren, ein Mindestalter von 17 Jahren sowie der erfolgreiche Hauptschulabschluss oder die Erfüllung der Vollzeitschulpflicht durch den Besuch einer anderen Schule und eine berufliche Tätigkeit während des Schulbesuchs.Der Unterricht findet in der Regel am Abend statt und umfasst 17 bis 20 Wochenstunden. In der Abschlussklasse kann auch Tagesunterricht erteilt werden.Auf der Abendrealschule gelangen Berufstätige in drei oder vier Jahren zum Realschulabschluss beziehungsweise zum Mittleren Schulabschluss.Voraussetzung für den Besuch des Abendgymnasiums sind eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine regelmäßige Berufstätigkeit von mindestens zwei Jahren und im Schuljahr der Anmeldung ein Mindestalter von 18 Jahren. Dazu kommt sowie ein Mittlerer Schulabschluss, das erfolgreiche Ablegen einer Aufnahmeprüfung oder das erfolgreiche Durchlaufen des Vorkurses. In diesen Vorkurs können vor allem Bewerberinnen und Bewerber ohne mittleren Schulabschluss aufgenommen werden, wenn sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine mindestens zweijährige Berufstätigkeit sowie ein Mindestalter von 17 Jahren vorweisen können.Eine weitere Voraussetzung ist das Bestehen einer Probezeit bei gleichzeitiger beruflicher Tätigkeit während des Schulbesuchs.In den Jahrgangsstufen I und II (Eingangsphase) sowie III und IV (Qualifikationsphase) umfasst der Abendunterricht jeweils 20 Wochenenstunden und führt in maximal vier Jahren zur allgemeinen Hochschulreife.Voraussetzungen für den Besuch des Kollegs sind wie beim Abendgymnasium• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eineregelmäßige Berufstätigkeit von mindestens zweiJahren• im Schuljahr der Anmeldung ein Mindestalter von18 Jahren• ein Mittlerer Schulabschluss oder das erfolgreicheDurchlaufen des Vorkurses (siehe Abend-gymnasium) oder das erfolgreiche Ablegen einerAufnahmeprüfung• das Bestehen einer ProbezeitDas Kolleg umfasst die Jahrgangsstufen I (Eingangsphase), II und III (Oberstufe) und führt Erwachsene in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife.Der Unterricht am Kolleg ist ganztägig. Daher ist eine gleichzeitige berufliche Tätigkeit nicht möglich.Voraussetzung für die Teilnahme am Telekolleg sind ein Mittlerer Schulabschluss oder die verpflichtende Teilnahme am Vorkurs sowie die erfolgreiche Teilnahme an den ersten Feststellungsprüfungen im ersten Trimester in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Weitere Voraussetzung ist eine abgeschlossene oder bis zum Ende des Lehrgangs abgeschlossene Berufsausbildung beziehungsweise eine mindestens vierjährige Berufserfahrung.Aufgenommen werden auch Meister, Absolventen von Fachschulen mit staatlicher Abschlussprüfung und Bewerber mit Fortbildungsprüfungen, die vom Kultusministerium als gleichwertig anerkannt sind (z. B. Fachwirt).Das Telekolleg ist eine Bildungseinrichtung des Freistaats Bayern und des Bayerischen Rundfunks und stützt sich auf• Lehrsendungen des Bayerischen Fernsehens• schriftliches Begleitmaterial• Online-Betreuung• Kollegtage (jeden zweiten Samstag)Das Telekolleg Multimedial führt in vier Trimestern zur Fachhochschulreife.Die Begabtenprüfung ist für Personen gedacht, die aufgrund ihrer Begabung, ihrer Persönlichkeit und ihrer Vorbildung für ein Hochschulstudium in Frage kommen, aber wegen ihrer individuellen Entwicklung keinen schulischen Bildungsgang bis zur Hochschulreifeprüfung durchlaufen konnten.Voraussetzungen sind neben einem Mindestalter von 25 Jahren auch eine abgeschlossene Berufsausbildung und im Anschluss daran eine mindestens fünfjährige Berufstätigkeit. Darüber hinaus muss der Hauptwohnsitz der Anwärter in Bayern sein.Nicht zugelassen werden Bewerber, die bereits erfolglos versucht haben, die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife zu erlangen, sowie Bewerber, die die allgemeine Hochschulreife durch eine Ergänzungsprüfung erlangen können (Schüler und Absolventen der Berufsoberschule).