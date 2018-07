Die Felgen- Profis

„Racingteam Hofmann“ und „HPO Oberflächentechnik“ – die Experten für alle Fragen rund um die Felge





Die vor mehr als zwanzig Jahren gegründete Firma „Racingteam Hofmann“ hatte sich von Beginn an das fachmännische Tunen und die anspruchsvolle, design-orientierte Ausstattung von Automobilen zur Aufgabe gemacht. Im Mittelpunkt der Produktpalette steht dabei eine umfassende Auswahl an Neufelgen der Marke BBS für den Straßenbereich und den Motorsport.Im Jahr 2008 kam dann die Firma „HPO Oberflächentechnik” hinzu. Sie hat sich auf die Instandsetzung, die Reparatur und die Verschönerung der Felgen spezialisiert und ergänzt damit perfekt das Angebot von„Racingteam Hofmann“. Beide Firmen haben ihren Sitz in Diepersdorf und bieten ihre Leistungen bzw. Produkte „aus einer Hand“.Zum Leistungsportfolio von „HPO Oberflächentechnik“ zählt unter anderem das CNC-Glanzdrehen. Dabei wird die Oberfläche der Felgen mit einem hochpräzise von einem Computer gesteuerten Diamant-Schneideinsatz abgedreht. Das Ergebnis sind Felgen, die optisch wieder in ihren Originalzustand versetzt sind.Eine weitere Leistung von „HPO Oberflächentechnik“ ist die Reparatur von Bordsteinschäden. Diese beinhaltet die fachgerechte maschinelle Bearbeitung der Schadensfläche und zum Abschluss das Aufbringen von Klarlack als Langzeitschutz. Dazwischen wird je nach Art des Alurades die Glanzfläche wiederhergestellt (bei Bi-Color Alurädern), die polierte Fläche wiederhergestallt (bei polierten Alurädern) oder eine Drei-Schicht-Lackierung aufgebracht (bei lackierten Alurädern).Nach vorheriger kompletter Entlackung können Aluräder – egal ob einfarbig lackiert oder Bi-Color – individuell lackiert werden. Dafür stehen die Standard-Farben silber, weiß, schwarz, rot und anthrazit sowie Sonderlackierungen in der Fahrzeugfarbe (lt. Herstellerangabe) – jeweils matt oder glänzend – zur Auswahl.Beim Pulverbeschichten werden basisgereinigte, hitzebeständige Teile elektrostatisch aufgeladen und mit einer speziellen Farb-Pulverschicht gleichmäßig überzogen.Eine weitere Möglichkeit der Felgenaufbereitung ist das Hochglanz-Polieren. Auch hier werden die Aluräder zunächst entlackt, ehe sie keramisch poliert und mit Klarlack als Langzeitschutz versehen werden.Reichswaldstr. 691227 DiepersdorfTel. 09120/181795Mobil 0171/7583092