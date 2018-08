Die Heimat des Archaeopteryx

Geotouristische Angebote im Naturpark Altmühltal



Finger und ein langer Schwanz wie eine Echse, aber Flügel und Federn wie ein Vogel, im Naturpark Altmühltal begegnet man einem außergewöhnlichen Urzeittier – dem Archaeopteryx, einem Zeugen der Evolution vom Flugsaurier zum Vogel. Fossilien dieses Urvogels wurden nur in der Region entdeckt. Im Dinosaurier Museum Altmühltal ist der elfte und jüngste Archaeopteryx-Fund ausgestellt. Er ist ein ganz besonderer. Denn die Gesteinsschichten, in denen der Sammler im Steinbruch Schamhaupten den Urvogel fand, sind 200.000 bis 300.000 Jahre älter als die Schichten, aus denen die vorherigen Funde stammen.Zu bewundern ist der Fossilienstar im Infopavillon nahe des Eingangsgebäudes des Museums, der den Naturpark Altmühltal als Freizeit- und Fossilienregion vorstellt und alle geotouristischen Angebote präsentiert. Hier findet man auch die richtigen Anlaufstellen, um noch mehr über den Archaeopteryx und seine Zeitgenossen herauszufinden. Gleich drei Fossilien des Urvogels stellt das Museum Solnhofen aus, darüber hinaus wird er hier im Paläo-Zoo mit einer Rekonstruktion und mit Computeranimationen anschaulich präsentiert.Ein Tipp für Dinofans sind die Solnhofener Fossilientage am 11. und 12. August 2018. Dann lädt das Museum zur Schatzsuche für Kinder, zur Fossilien- und Mineralienbörse und zur Museumsrallye ein. Auch auf der Willibaldsburg in Eichstätt wartet ein Archaeopteryx-Exemplar auf Besuch. Das dortige Jura-Museum beherbergt neben dem Urvogel noch viele weitere faszinierende Funde aus der Jurazeit, die nicht nur Knochen und Schalen, sondern teilweise auch Organe, Federn oder Schuppen und manchmal sogar die Farben der Urzeittiere erkennen lassen.Die spektakulären Funde in den Museen kamen in den Steinbrüchen im Naturpark Altmühltal ans Licht. Wie man die Steinplatten spaltet und darin eingeschlossene Fossilien befreit, erleben Dinofans in den Fossiliensteinbrüchen selbst. Sechs Steinbrüche und Sammelstellen laden im Naturpark Altmühltal zur spannenden Schatzsuche ein. Auch junge Hobbyforscher trennen die weichen Platten mit Hammer und Meißel ohne Probleme voneinander. Die kleinen Fische, Ammoniten oder Haarsterne, die man in den fossilienreichen Schichten häufig entdeckt, nimmt man dann als besonderes Urlaubssouvenir mit nach Hause.Spuren der Urzeit begegnet man im Naturpark aber nicht nur in Steinbrüchen und Museen. Durch die Kalkfelsen, die ale Riffe im Jurameer entstanden waren, bahnte sich bei Kelheim vor rund 200.000 Jahren ein gewaltiger Fluss seinen Weg. Heute strömt im Donaudurchbruch die Donau zwischen den bis zu 70 Meter hohen, fast senkrechten Felswänden hindurch.