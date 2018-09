Die Heinzmann KG stellt sich vor

Führend im Verkauf von Autoersatzteilen und Kfz-Zubehör bei Gewerbetreibenden und Privatkunden

Seit zwei Jahren in Roth



Ein wichtiger Ausbildungsbetrieb

FUCHS carparts steht für erstklassige Ersatz- und Verschleißteile für den Kfz-Profi.

Die Firma Heinzmann KG ist ein familiengeführtes Großhandelsunternehmen für Autoersatzteile, Autozubehör, Werkstatteinrichtung, Prüftechnik und EDV-Dienstleistungen ergänzt durch einen Einzelhandels-Shop für Autoliebhaber. Als Vollsortimenter bietet das von den Geschwistern Mark und Katrin Heinzmann sowie von Seniorchef Heribert Heinzmann geführte Unternehmen mehr als 45.000 ständig zur Verfügung stehende Ersatzteile in Erstausrüsterqualität für PKW, LKW, Anhänger, Auflieger, Omnibusse und auch Motorräder.Im Mittelpunkt des umfassenden und stets lösungsorientierten Heinzmann-Service stehen die zuverlässige Verfügbarkeit eines umfassenden Ersatzteil- und Zubehörsortiments, eine schnelle Lieferung mit eigenen Lieferfahrzeugen sowie die persönliche Beratung durch kompetente Mitarbeiter. Auf diese Weise erhalten freie und gebundene PKW- und LKW-Werkstätten, Speditionen, Fuhrunternehmen, private und kommunale Omnibusbetriebe, private und kommunale Ver- und Entsorgungsbetriebe, Industrie- und Handwerksbetriebe, Unternehmen des Baugewerbes und landwirtschaftliche Betriebe in jedem einzelnen Fall eine persönliche und professionelle Betreuung.Dieser Top-Service sorgt dafür, dass die Heinzmann KG mit ihren sechs Niederlassungen eine Spitzenposition beim Verkauf von Autoersatzteilen und Kfz-Zubehör an Gewerbetreibende und Privatkunden einnimmt.Der vor zwei Jahren eröffnete Standort in Roth, Allersberger Straße 76 mit seiner Lagerkapazität von 4.500 Quadratmetern hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer regionalen Größe für den Groß- und Einzelhandel in Nordbayern entwickelt. Davon überzeugte sich erst kürzlich die Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler, die dem Betrieb auf Einladung von Katrin und Mark Heinzmann einen Besuch abstattete.Die Heinzmann KG war 1935 als Fahrrad- und Motorradgroßhandel gegründet worden und hat sich seither zu einem Handels-unternehmen mit rund 140 Mitarbeitern entwickelt. Zehn Auszubildende werden ständig zu Groß- und Außenhandelskaufleuten ausgebildet, sodass in den vielen Jahrzehnten ihres Bestehens insgesamt mehr als 350 junge Menschen eine Ausbildung bei der Heinzmann KG erhielten.Diese Produkte werden im Auftrag der Heinzmann KG produziert und als Eigenmarke exklusiv über das Unternehmen vertrieben. Im Verbund von etwa 60 Einzelhändlern im gesamten Europäischen Raum sind die hochwertigen Produkte erhältlich.Das hochwertige Sortiment von FUCHS Carparts reicht von Bremsscheiben bis zur Elektronik und wird ständig aktualisiert und erweitert. FUCHS carparts-Produkte stammen nicht selten aus der Produktion eines Originalteile-Herstellers oder einer Erstmarke.Hier geht Qualität vor Quantität!Allersberger Str. 76D-91154 RothTelefon: 09171-82558-0Telefax: 09171-82558-19info@heinzmann-autotechnik.de