Die Ideenschmiede rund um den Neubau

Das Nürnberger Bauzentrum – der Ort für Ihre Wohnideen



Es kostet Nerven, unzählige Fachgeschäfte abzuklappern, um Gestaltungsideen samt Materialien und Ausstattung für das neue Bad oder die LifestyleKüche einzusammeln. Ein Problem, von dem Häuslebauer oder frisch gebackene Immobilienbesitzer ein Lied singen können. Die Lösung bietet ein Besuch im Nürnberger Bauzentrum. Auf 1.800 Quadratmetern finden Bauherren und Immobilienbesitzer vielfältige Anregungen und pfiffige Ideen, wie sich die eigenen vier Wände urgemütlich gestalten lassen – und das geballt unter einem Dach.Auf die Besucher wartet das Kreativteam um Michael Ullrich, Leiter Interior Design und Prokurist aus dem Hause Schultheiß. Deren Lebenselixier: Einrichten. Mit viel Herzblut, Gespür für Trends und Know-How erarbeiten die Experten ganzheitliche, harmonische Wohnentwürfe für ihre Kunden. Vom leuchtenden Lichtschalter über die XXL-Regenbrause, bis hin zum wohngesunden Kalkputz in angesagter Betonoptik wird jedes kleinste Einrichtungsdetail liebevoll ausgewählt. Dies ermöglicht die bunte Angebotspalette, die alle erdenklichen Bereiche des Bauens und Wohnens umfasst: Für den perfekten Auftritt sorgt beispielsweise der passende Bodenbelag. Genauso verleiht jede Fliese Bad, Küche, Wohnzimmer und Co. ein individuelles Flair. Lampen spenden nicht nur Licht, sie zaubern Ambiente in die Räume und sind Design-Element und Blickfang zugleich.In welchem Wohnstil man sich am wohlsten fühlt, hängt immer von den individuellen Vorlieben ab. Wem die Vorstellungskraft fehlt, wie es sich in der neuen Küche wohnen lässt, oder ob die ausgewählte Fliese das Badezimmer zur gewünschten Wellness-Oase macht, kann sich von den ausgestellten Exponaten inspirieren lassen und live probewohnen. Überzeugen Sie sich selbst!Besuchen Sie das Nürnberger Bauzentrum und statten Sie Ihre Schultheiß-Traumimmobilie ganz nach Ihren individuellen Wünschen aus!Nürnberger BauzentrumKilianstraße 11990425 NürnbergTelefon 0911 93425-571info@nuernberger-bauzentrum.deÖffnungszeiten:Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr,Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr,Samstag nach individueller Vereinbarung