Informative Touren durch die Weinberge



Die Iphöfer Weinentdeckerrunde ist ein herrlicher Spaziergang zu den Wein-Höhepunkten der Stadt. Mit einer Länge von gut 5 Kilometern eignet sie sich auch für wenig geübte Wanderer. Die Weinentdeckerrunde führt direkt von Iphofen aus in die Weinlagen des Schwanbergs. Entlang des Rebsortenlehrpfads steigt die Strecke zunächst hoch zum Geschichtsweinberg.Hier haben die Wanderer Gelegenheit Weinbaugeschichte live zu erleben. Drei durch prächtige Trockenmauern voneinander getrennte Weinbergsterrassen demonstrieren auf einer Fläche von rund 2.000 Quadratmetern, wie die Weinbergflächen im Mittelalter, um 1800 und 1960 ausgesehen haben.An der Nahtstelle zwischen Weinberg und Magerrasen folgt man der Route weiter bis zum Iphöfer Standort des „terroir f“. Dieser Name steht für magischen Orte im Weinland Franken. Orte, die auf ganz besondere Weise die Vielschichtigkeit der Region ausstrahlen und atemberaubende Ausblicke in die fränkische Weinwelt geben. Der „terroir f“-Standpunkt in Iphofen – weitere gibt es unter anderem in Sommerhausen, Eibelstadt, Handthal und an der Vogelsburg oberhalb von Escherndorf – steht unter dem Motto „Die Ferne so weit. Der Wein so nah. Wein verbindet.“ und stellt den weltweiten Weinbau in den Fokus.Auf dem weiteren Weg passieren die Wanderer eine Station des Rödelseer „Wein & Wahrheit”-Weges. Der digitale Bildstockweg illustriert an insgesamt neun Stationen und auf rund 3 Kilometern Länge die Besonderheiten von Wein und Religion in und um Rödelsee.Danach führt der Weg an der Küchenmeisterhütte mit Möglichkeit zur Rast und am Hainleitenkreuz vorbei zurück nach Iphofen.Wer mehr zu den Iphöfer Weinlagen und Rebsorten erfahren und einen Einblick in das Leben und die Arbeit eines Winzers erhalten möchte, kann an einer von mehreren Führungen teilnehmen.Unter dem Motto „eintauchen, staunen, hinter die Kulissen blicken und genießen“ geben beispielsweise die Weinerlebnisführungen einen interessanten Einblick in die Arbeit und das Lebens eines Weinbauern im Wechsel der Jahreszeiten. Bei der Wanderung durch die Weinberge erfahren die Teilnehmer hautnah alles über Weinlagen, Rebsorten und die Bedeutung des Terroirs für die Einzigartigkeit des Iphöfer Weins.Auf Wunsch organisieren die Weinexperten gerne eine Weinprobe oder ein Picknick direkt in den Weinbergen. so läßt sich der Weingenuss mit einem herrlichen Blick auf das fränkische Weinland und die Weinstadt Iphofen verbinden.Die Buchungsmöglichkeit für die Weinerlebnisführungen sowie weitere Angebote zu geführten Wanderungen, zu Segwaytouren oder Kutschfahrten finden Sie auf der Homepage der Stadt unterwww.iphofen.de