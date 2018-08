Die Kirche St. Lorenz

Das hochgotische Wahrzeichen Nürnbergs



Die Lorenzkirche ist eines der weithin sichtbaren Wahrzeichen Nürnbergs und zählt zu den drei bedeutendsten Kirchen der Stadt. Mit dem Bau der hochgotischen Basilika war zwischen 1243 und 1315 begonnen worden. In einer Zeit, in der Nürnberg immer mehr an Bedeutung gewann, konnte die repräsentative Bürgerkirche nicht zuletzt mit Spenden und Stiftungen der Nürnberger Bürger errichtet werden. Doch es sollte noch bis Mitte des 15. Jahrhunderts dauern, ehe St. Lorenz nach zahlreichen Erweiterungen mit der Errichtung des Hallenchors über dem Deocarus-Altar fertiggestellt wurde.Im Zweiten Weltkrieg wurde St. Lorenz bei Bombenangriffen stark zerstört. Die erste große Zerstörungswelle traf die Kirche in der Nacht vom 10. auf den 11. August 1943, weitere folgten in den letzten Kriegsmonaten 1945. Bereits kurz nach Kriegsende begann man an der Ruine von St. Lorenz mit den Aufräum- und später dann mit den Wiederaufbauarbeiten. Am Laurentiustag 1952 schließlich konnte hier wieder der erste Gottesdienst gefeiert werden.Berühmte Nürnberger Maler und Bildhauer hatten im Lauf der Jahrhunderte zur kostbaren Ausstattung der Lorenzkirche beigetragen. Besondere Erwähnung verdienen zwei Meisterwerke der spätgotischen Skulptur: Das von Adam Kraft 1493–1496 geschaffene und von Hans Imhoff d. Ä. gestiftete Sakramentshäuschen, ein fast 20 Meter hohes Sandstein-Tabernakel, und der im Chor aufgehängte Englische Gruß (auch: Engelsgruß im Rosenkranz), den der Patrizier Anton Tucher 1517/1518 bei dem Bildschnitzer Veit Stoß in Auftrag gegeben hatte.