Die Lust auf die eigenen vier Wände

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist nach wie vor ungebrochen. Maßgeblichen Anteil daran haben die historisch niedrigen Zinsen, die einerseits das Sparen wenig attraktiv machen, andererseits aber auch für äußerst reizvolle Finanzierungsangebote sorgen. Wer seine Finanzierung geschickt plant, zahlt dank der aktuellen Niedrigzins-Phase Raten, die nicht viel höher sind als die monatlichen Mietzahlungen.Wenngleich die Konditionen für eine Baufinanzierung derzeit äußerst attraktiv sind, ist es empfehlenswert, möglichst viel Eigenkapital mitzubringen. Schließlich reduziert das Eigenkapital – egal ob es sich um persönliche Rücklagen, einen Zuschuss der Eltern oder einen Bausparvertrag handelt – die Höhe des Immobiliendarlehens und damit auch die Höhe der monatlichen Belastung.Wer in naher Zukunft mit einer größeren Summe rechnet – sei es eine Erbschaft, sei es der Erlös eines bevorstehenden Verkaufs – sollte sich vor Abschluss eines Darlehensvertrages die Möglichkeit einer Sondertilgung einräumen lassen.Auch mögliche Fördermittel zum Beispiel der KfW-Bank, der Bayern Labo und der jeweiligen Stadt oder Gemeinde sollte man frühzeitig abklären, denn auch sie können dazu beitragen, das Darlehensvolumen zu reduzieren.Wer seine Immobilie selbst bewohnt, sieht diese nur im Ausnahmefall als reine Investition. Das heißt, es geht ihm oder ihr nicht allein darum, ob ein Kauf finanziell attraktiver ist als eine Mietwohnung. Hier spielt auch die „Freude am Wohnen", spielen die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eine wesentliche Rolle. Diese sprechen dafür, sich den Wunsch nach den eigenen vier Wänden zu erfüllen.