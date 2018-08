Karpfenmuseum, Markgrafenmuseum, KinderSpielWelten



Die Museen im Alten Schloss in Neustadt an der Aisch bieten ein breites Spektrum an kulturellen Einblicken. Gleich drei Museen sind in der ehemaligen Residenz der Markgrafen zu Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth untergebracht.Im einzigartigen Aischgründer Karpfenmuseum erfährt man in zehn Räumen alles über die mehr als 1.250-jährige Tradition der Karpfenzucht. Bereits seit dem 8. Jahrhundert werden in Franken Karpfen gezüchtet, so dass mit der Zeit im Aischgrund eine ausgedehnte Weiherlandschaft entstand. Heute existieren über 5.000 bewirtschafte Weiher, von denen aus der Aischgründer Spiegelkarpfen als besondere Delikatesse rund um den Globus geliefert wird.Das Karpfenmuseum veranschaulicht nicht nur die Arbeit der Teichwirte sondern lüftet so manches kulinarische Geheimnis und überrascht mit allerlei Kuriositäten. Ein großformatiges Aquarium ermöglicht den Besuchern zudem einen Blick in Flora und Fauna eines Karpfenteichs mit Karpfen, Edelkrebs, Teichmuschel und andere Wasserbewohnern.Das Markgrafenmuseum spannt den Bogen zurück zu den Bauherren des Alten Schlosses und erläutert den Aufstieg der Hohenzollern von den Nürnberger Burggrafen zu Markgrafen, Kurfürsten und Königen. Im Museum wird auch der Einfluss der Markgrafen auf die Entwicklung von Neustadt an der Aisch deutlich, das den Markgrafen als Nebenresidenz diente und lange Zeit Hauptstadt des Bayreuther Unterlandes war.Eine Besonderheit des Markgrafenmuseums ist seine Siebenerabteilung. Das Siebener- oder Feldgeschworenenamt zählt zu den ältesten Ehrenämtern und wird heute noch immer ausgeübt: Die Siebener beaufsichtigen die Einhaltung von Grundstücksgrenzen, setzen Grenz- und Marksteine und arbeiten eng mit den Vermessungsämtern zusammen.Im Torhaus des Alten Schlosses befinden sich die KinderSpielWelten. In sechs Ausstellungsräumen präsentiert sich eine liebevoll restaurierte Sammlung von Puppenhäusern, Puppenküchen und Kaufläden. Ob spielerisches Kennenlernen der Welt, die Vermittlung festgesteckter Erziehungsziele oder Vorbereitung auf die Erwachsenenrolle – das Spielzeug übernahm eine zentrale Aufgabe im Erziehungsprozess der Jugend.So zeigen die Exponate die in ihrer Entstehungszeit herrschende Rollenverteilung: Mädchen spielten mit Puppen und Puppenküchen, Jungen dagegen mit Kaufläden und Eisenbahnen. Die Puppenhäuser aus dem 19. und 20. Jahrhundert ermöglichen gleichzeitig eine faszinierende Zeitreise in die Wohnkulturen der Vergangenheit.Ein Aufenthalt im Museumscafé mit seinem vielfältigen Angebot und dem Blick auf den Apothekergarten im beschaulichen Schlosshof rundet den Besuch der Museen im Alten Schloss ab. Museen im Alten SchlossUntere Schlossgasse 891413 Neustadt/AischTelefon 09161/66 20 905,E-Mail info@karpfenmuseum.deMi, Fr, Sa, Sovon 14.00 bis 17.00 Uhr,Gruppen nach telef. Vereinb.Tourist-Informationder Stadt Neustadtan der AischMarktplatz 591413 Neustadta.d. AischTel. 09161-666 14info@neustadt-aisch.de