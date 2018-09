Die preiswerte Alternative

Es müssen nicht immer neue Ersatzteile sein

Autorecycling Penkert

Wenn es darum geht, an Ihrem Fahrzeug ein defektes Teil zu ersetzen oder einen Unfallschaden zu reparieren, dann geht das schnell ins Geld. Vor allem, wenn das Fahrzeug schon etwas älter ist, lohnt sich die Reparatur in vielen Fällen kaum mehr. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Autobesitzer für preisgünstige Alternativen zu den Originalteilen, die vielfach im Internet angeboten werden. Oft genug passiert es dann, dass diese Teile nicht funktionieren oder bereits nach kurzer Zeit wieder defekt sind.Gebrauchte Originalteile mit geringer Laufleistung sind deshalb nicht nur die günstigere, sondern auch die bessere Lösung, da sie für einen kleinen Preis die gleiche Qualität bieten, wie die ursprünglich verbauten Teile. So lässt sich günstig die Funktion aber auch die Fahrsicherheit Ihres Fahrzeugs wiederherstellen. Auf diese Weise lassen sich aber auch ältere Fahrzeuge instandhalten, für die es keine neuen Ersatzteile mehr gibt. Auch Karosserieteile sind oft die bessere Wahl und finden sich – mit ein bisschen Glück – sogar in der Originalfarbe.Vom Blechteil und Spiegel über Reifen und Felgen bis hin zu Motor und Getriebe erwartet Sie bei Autorecycling Penkert in Nürnberg eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Ersatzteilen – für alle gängigen Automarken, zu fairen Preisen und sofort zum Mitnehmen.Darüber hinaus kaufen Sie hier nicht die „Katze im Sack“. Die Profis von Autorecycling Penkert prüfen jedes Ersatzteil und verkaufen es nur dann weiter, wenn es in Form und Funktion alle Ansprüche erfüllt. Daimlerstr. 3390441 NürnbergTelefon 0911 6 68 94 68