Die Senioren haben‘s vorgemacht

Das E-Bike-Fahren ist längst schon auf die jüngeren Generationen übergesprungen



Vertraut man der Fahrradindustrie, dann ist das E-Bike-Fahren der erste und einzige Trend, der von einer älteren Bevölkerungsgruppe auf jüngere übergesprungen ist. Waren es anfangs vor allem Senioren, die sich mit E-Bikes wieder eine verloren geglaubte Mobilität zurückeroberten, so nutzt heute im gleichen Maß auch die jüngere Generation das E-Bike – für den täglichen Weg zur Arbeit oder auch als Sportgerät am Berg.Das E-Bike macht‘s möglich, dass man auch längere Distanzen bewältigen kann, ohne verschwitzt im Büro anzukommen, und schneller kommt man in unseren verstopften Innenstädte ohnehin voran. Auf Strecken zwischen fünf und zehn Kilometern gelten E-Bikes inzwischen als schnellstes Verkehrsmittel. Und vor Ort erspart man sich die lästige Parkplatzsuche, die in unseren Städten längst schon ein nervenaufreibendes und kostspieliges Martyrium darstellt.Da E-Bikes Mobilität ohne große Kraftanstrengung bedeuten, sind sie vor allem bei Senioren ausgesprochen beliebt. Viele Senioren, die ihren Drahtesel bereits in die Ecke gestellt haben, kehren mit Hilfe des E-Bikes wieder aufs Fahrrad zurück. Plötzlich ist es auch für wenig trainierte Radler wieder möglich, Touren von 80 und mehr Kilometer zu bewältigen. Diesen Trend kann man auch beobachten, wenn man auf den Radwegen der näheren und weiteren Umgebung unterwegs ist. Fahrräder ohne elektrische Unterstützung sind dort mancherorts bereits in der Unterzahl.• Für Senioren empfehlen sich stabile E-Bikes mit einem niedrigen Einstieg. So kann man die Gefahr minimieren, beim Bremsen und Anhalten das Gleichgewicht zu verlieren und zu stürzen.• Kaufen Sie mit Ihrem E-Bike auch einen hochwertigen Fahrradhelm. Ein Sturz bei Tempo 25 kann schwerwiegende Kopfverletzungen mit sich bringen.• Gute E-Bikes kosten mindestens 2.000 Euro. Daher empfiehlt sich eine Vollkaskoversicherung, die den Diebstahlschutz beinhaltet.• Wer sich das Radfahren auf dem normalen Fahrrad nicht mehr zutraut, sollte sich vorsichtig an das E-Bike „herantasten“. Denn das unterstützte Fahren erfordert einiges an Übung. Wer beispielsweise in der Kurve weiter in die Pedale tritt, riskiert bei Schotter oder feuchtem Untergrund ganz schnell einen Sturz – mit schmerzhaften Folgen.