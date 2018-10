Duales Studium – Uni trifft Berufspraxis

Wie funktioniert dieses besondere Studienmodell und an wen wendet es sich?



Bei einem dualen Studium werden die praktische Arbeit in einem Unternehmen und die theoretischen Vorlesungen an einer Hochschule oder Berufsakademie miteinander verbunden. Dies kann sich vor allem für die als vorteilhaft erweisen, die sich nach dem Abschluss der Schule nicht entscheiden können, ob sie lieber eine Ausbildung machen oder doch lieber studieren möchten. Wenn man so will, kombiniert das duale Studium die besten Aspekte von Ausbildung und Studium: Einerseits bekommen die Studierenden an der Hochschule umfangreiches – theoretisches – Hintergrundwissen vermittelt, andererseits lernen sie in einem Betrieb, dem „Praxispartner“, die Berufswelt kennen und erhalten dabei auch ein Ausbildungsgehalt.Voraussetzung für ein duales Studium ist die Hochschulzugangsberechtigung, das heißt das Abitur oder Fachabitur, wobei das Fachabitur nur zum Studium an Fachhochschulen und Berufsakademien befähigt. Zugang zu einem dualen Studienplatz erhält man aber auch, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung und mindestens drei Jahre Berufserfahrung nachweisen kann beziehungsweise die Fortbildung zum Meister, Techniker oder Betriebswirt gemacht hat.Wer sich für ein duales Studium interessiert, muss wissen, dass es vier verschiedene Arten eines dualen Studiums gibt:• Ausbildungsintegrierendes duales Studium• Praxisintegrierendes duales Studium• Berufsintegrierendes duales Studium• Berufsbegleitendes duales StudiumDie beiden ersten Studienmodelle sind primär für Schulabgänger ohne oder nur mit wenig Praxiserfahrung geeignet, die beiden anderen richten sich an Personen mit Berufserfahrung.Bei dem gängigsten Modell, dem ausbildungsintegrierenden dualen Studium, absolviert der Student neben seinem Studium eine Ausbildung in einem Partnerbetrieb der Hochschule. Der Vorteil dieses von der Belastung her allerdings recht intensiven Modells besteht darin, dass der Student am Ende seiner Ausbildung über einen doppelten Abschluss verfügt: über einen akademischen Hochschulabschluss und über einen Berufsabschluss.Entscheidet man sich für ein praxisintegrierendes duales Studium sammelt man parallel zu der Zeit an der Hochschule Praxiserfahrung in einem Betrieb, ohne jedoch eine zusätzliche Ausbildung zu machen. Zum Abschluss des Studiums verfügt man also über den Hochschulabschluss, nicht aber über einen Berufsabschluss. Die im Rahmen des Studiums erworbene praktische Arbeitserfahrung ist dennoch ein großer Pluspunkt und wird von Arbeitgebern in hohem Maß geschätzt.Wer bereits berufstätig ist und sich mit einem dualen Studium weiterbilden möchte, der kann – in Absprache mit dem Unternehmen – seine Arbeitsstunden reduzieren, um an den freien Tagen die Hochschule zu besuchen (berufsintegrierende duale Studium). Die vierte Alternative, die sich ebenfalls an bereits Berufstätige wendet, ist das berufsbegleitende duale Studium. Hier werden die Arbeitsstunden nicht verringert. Das heißt dass zu der normalen Arbeitswoche zusätzlich noch ein Abend- oder Fernstudium kommt. In diesem Fall gilt zu beachten, dass auf den Studenten eine sehr hohe Belastung zukommt.