Ein Berufsbild im tiefgreifenden Wandel

Aus dem klassischen Autoschrauber ist der moderne Kfz-Mechatroniker geworden



Das Image des „Autoschraubers“ gehört längst der Vergangenheit an. Mit der zunehmenden Komplexität der Fahrzeuge hat sich auch das Berufsbild in der Branche tiefgreifend verändert. So verbindet der Beruf Kfz-Mechatroniker/-in heute drei Fachbereiche – Mechanik, Elektronik und Informatik – miteinander. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben und Einsatzbereiche, in denen auf die Auszubildenden zum/r Kfz-Mechatroniker/-in eine interessante Zukunft wartet. Sie arbeiten sowohl greifbar am Auto als auch beim Auslesen der Fahrzeug-Daten mit dem Computer oder Tablet und kennen jedes Bauteil am Fahrzeug – sowohl die mechanischen Komponenten als auch die elektronischen Zusatzeinrichtungen wie zum Beispiel die modernen Fahrerassistenzsysteme.Die Feser Lauf GmbH bietet an ihren beiden Standorten eine große Auswahl an Neuwagen und jungen Gebrauchten der Marken Audi, VW, VW Nutzfahrzeuge, Skoda und Seat. Ergänzt wird das Fahrzeugangebot durch eine große Werkstatt für die Marken Skoda und Seat, sowie für Unfallinstandsetzung, Lackierarbeiten, Smart-Repair und Glasreparatur aller Marken.Die Feser-Graf Gruppe, zu der auch die Feser Lauf GmbH gehört, zählt mit ihren insgesamt 39 Betrieben, in denen mehr als 2.000 qualifizierte Mitarbeitern beschäftigt sind, zu einer der größten Autohandelsketten in Deutschland. Entsprechend modern und zukunftssicher ist das Unternehmen aufgestellt.