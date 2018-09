Ein neues Heim für Ihr Auto

Carports bieten viele Vorteile gegenüber Garagen

Der Begriff „Carport" wurde bereits in den 20-er Jahren des vorigen Jahrhunderts von dem großen amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright geprägt, der seine „Prärie-Häuser" und später seine „Usonians" mit solchen Unterständen ausstattete. Wright lehnte Garagen ab, da diese – seiner Meinung nach – von den Bauherren nicht zum Parken von PKWs, sondern in erster Linie als Abstellkammern genutzt wurden.Die Vorteile des Carports liegen auf der Hand. Einerseits werden Carports von den Behörden problemloser genehmigt als Garagen, andererseits vermitteln sie durch ihre offene Bauweise mehr Leichtigkeit und Eleganz. Gleichzeitig können schädliche Abgase aus einem Carport besser entweichen und auch die an dem Fahrzeug anhaftende Feuchtigkeit kann effizienter abgeführt werden, was eine raschere Trocknung des Fahrzeugs zur Folge hat und damit die Rost-Gefahr verringert.Seit mehr als 50 Jahren ist „Kellner Stahl und Metallbau" im Lauf an der Pegnitz ansässig. Als Meisterbetrieb in zweiter Generation ist das Unternehmen Ihr Spezialist in allen Fragen rund um die Metallverarbeitung (Planung, Konstruktion, Statik...). Die Produktpalette des Betriebs, der sich durch höchste Qualität und aktuellstes Fachwissen auszeichnet, reicht von Toren und Türen über Gartenzäune, Geländer und Vordächer bis hin zu Carports.