Ein zuverlässiger Partner an Ihrer Seite

Rund um den Bau eines Hauses gilt es eine Vielzahl an Aufgaben zu erledigen



Wer ein Haus bauen möchte, muss planen und sich vorher gut informieren, um später keine böse Überraschung zu erleben. Das beginnt bereits bei der Frage, wieviel Geld für die Finanzierung des Bauvorhabens zur Verfügung steht. Ebenso wichtig ist es dann, das passende Grundstück zu finden. Möchten Sie lieber in der Stadt beziehungsweise in unmittelbarer Stadtnähe wohnen oder bevorzugen Sie die Ruhe und Entspannung einer ländlichen Region, steht Ihnen der Sinn nach einem großen Grundstück oder nach einem kleinen pflegeleichten Garten? Und dann ist da natürlich auch noch die Frage nach dem Haustyp. Wünschen Sie sich ein Passiv-, Fertig- oder Massivhaus? Soll es schlüsselfertig oder ein Ausbauhaus sein?Wenn es darum geht, all die Leistungen zu erbringen, die vor und dann auch während eines Hausbaus anfallen, ist es gut einen kompetenten Partner an seiner Seite zu wissen. Die Bonum-Haus Immobilien GmbH ist ein solcher Partner. Bonum Haus bietet die komplette Dienstleistung rund ums Bauen – von der Planung bis zur Schlüsselübergabe und auch als kompetenter Ansprechpartner nach der Fertigstellung. Das beginnt bei der Beratung rund um die Finanzierung und die Antragstellung für Fördermittel und Darlehen. Darüber hinaus übernehmen die Bauprofis von Bonum-Haus die Erstellung der Bauanfrage und die Beantragung aller für das Projekt notwendigen Unterlagen. In einem nächsten Schritt übernehmen sie die gesamte Gebäudeplanung und sorgen für bewährte Handwerker aus der Region sowie für unabhängige Statiker, Energieberater, Baugrundgutachter und Bauleiter, die den Bau unter Verwendung von Markenprodukten namhafter Hersteller in einer überzeugenden Bauzeit zu einem Hausfestpreis errichten.