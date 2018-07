Eine automobile Rarität

Mit knapp 150 gefertigten Exemplaren gehört der Bugatti EB 110

zu den begehrtesten Super Sportwagen der Welt



Eine Symbiose aus Eleganz und High Tech

Bugatti EB 110

Reichel Sportwagen

Die in Nürnberg beheimatete Firma „Reichel Sportwagen“ hat sich auf die Vermarktung exklusiver Sportwagen spezialisiert. Dazu gehört natürlich auch der Bugatti EB 110, den ein wahrhaft legendärer Ruf umgibt.Kein Unternehmen hat mehr Erfahrung mit dem Verkauf dieses Fahrzeugs und kann seinen Kunden bessere Konditionen vermitteln. Kein Unternehmen verfügt dank seines großen Kundenstamms an EB 110-Besitzern über ein ähnliches Fachwissen, mit dem es seine Kunden weltweit unterstützen kann. So sind die Profis von „Reichel Sportwagen“ beispielsweise in der Lage, den EB 110 mit aktuellen Updates zu versehen und auf bis zu 750 PS aufzurüsten. Auf Wunsch können auch eine komplett neue Volllederausstattung oder ein Innovationspaket mit MP3-Player, iPod, ausfahrbaren Navigationsbildschirm und Rückfahrkamera verbaut werden.„Reichel Sportwagen“ möchte, dass alle Besitzer eines EB 110 GT/SS ihr Fahrzeug jederzeit auf öffentlichen Straßen bewegen können, ohne irgendwelche Kompromisse machen zu müssen. Deshalb hat sich das Unternehmen auf den Service und die Modifizierung dieser seltenen Boliden spezialisiert, wobei ausschließlich anerkannte Ingenieure und Mechaniker aus dem Motorsport an den Kundenfahrzeugen arbeiten.In Zusammenarbeit mit ihren Servicepartnern hat die Firma „Reichel Sportwagen“ beispielsweise ein Konzept entwickelt, das es ihr ermöglicht, Fahrzeuge der Marke Bugatti EB 110 GT/SS, komplett oder teilweise neu aufzubauen ohne den ursprünglichen Zustand zu verändern.Der EB 110 ist unter Sammlern einer der weltweit begehrtesten Supersportwagen und verkörpert eine Symbiose aus Eleganz und Ästhetik auf der einen, sowie Leistungsbereitschaft und High Tech auf der anderen Seite.Doch leider stehen diese automobilen Kostbarkeiten oftmals lange herum ohne bewegt zu werden und erleiden dabei Standschäden. Das Team von „Reichel Sportwagen“ unterstützt Sie dabei, solche Schäden kompetent zu beheben. Dabei kommen ausschließlich Originalteile der ehemaligen Bugatti SpA oder auch Teile aus der Nachproduktion für den EB 110 zum Einsatz.Von den knapp 150 gebauten Fahrzeugen sind weltweit noch geschätzt 50 Modelle des EB 110 im Einsatz. Um ihren Besitzern einen bestmöglichen Service bieten zu können, ist das Team von „Reichel Sportwagen“ weltweit im Einsatz und unterstützt sie bei jedem ihrer Vorhaben.Als ganz besonderen Service bietet das in Nürnberg beheimatete Unternehmen den Bugatti-Besitzern die professionelle Einlagerung ihres Fahrzeugs an. Das Servicepersonal holt ihr Fahrzeug ab und lagert es in einer sicherheitsgeschützten Halle ein, so dass keinerlei Standschäden entstehen. Sollten sie ihr Fahrzeug benötigen wird es umgehend wieder fahrfertig gemacht.Der Bugatti EB 110 verkörpert den Mythos von Ettore Bugatti und ist seit seinem Marktauftritt im Jahr 1991 ein Technologieträger der seines Gleichen sucht. 560 bzw. 612 PS beschleunigen den EB 110 in 3,5 Sekunden auf 100 km/h und bescheren ihm eine Höchstgeschwindigkeit von rund 350 Stundenkilometern.Mit seinem Allradantrieb, seinem 12-Zylinder Motor, 4 Turboladern sowie seinem Kohlefaserchassis ist der EB 110 auch heute noch auf dem aktuellsten Stand der Technik und einer der fahrsichersten Supersportwagen, die je gebaut wurden.Der Bugatti EB 110 wurde von 1992 bis 1995 nur 139-mal produziert (fünf weitere Exemplare stammen aus einer Nachproduktion) und ist auch daher für Sammler auf der ganzen Welt eine besonders begehrte Rarität.Schussleitenweg 490451 NürnbergFon +49 911 81 09 878