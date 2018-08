Eine Muße für große Künstler

Der Markt Heroldsberg inspirierte bereits Albrecht Dürer



Der Markt Heroldsberg liegt im östlichsten Bereich des Landkreises Erlangen-Höchstadt und zählt rund 8.500 Einwohner. Die Gemeinde, deren Ursprünge auf das 11. Jahrhundert zurückgehen, ist nicht nur durch ihre vier historischen Schlösser bekannt, sondern auch durch ihre bewegte Kulturgeschichte.Wie kaum eine andere Gemeinde ihrer Art hat Heroldsberg in der Vergangenheit immer wieder Künstler dazu inspiriert, das Ortsbild oder Teile davon bildlich darzustellen. Kein Geringerer als Albrecht Dürer führt den Reigen der Künstler an, zu dem auch Johann Alexander Böner, Christian Melchior und Fritz Griebel zählen.Das nach zweijähriger Sanierungszeit, im vergangenen Jahr eröffnete Weiße Schloss, stellt im musealen Bereich einen großen Teil der künstlerischen Ortsgeschichte dar. Aber auch für Trauungen in historischem Ambiente erfreut sich das mittelalterliche Schloss sehr großer Beliebtheit.Heroldsberg hat sich in den vergangenen Jahren zu einer modernen, aufstrebenden Gemeinde entwickelt, die über eine gute Infrastruktur, leistungsstarke Industrie- und Gewerbebetriebe, vielseitige Kinderbetreuungsmöglichkeiten, eine hervorragende Gastronomie, viele Freizeitaktivitäten und ein reges und vielfältiges Gesellschafts- und Vereinsleben verfügt. Auch die stetig wachsende Einwohnerzahl spricht für die hohe Wohnqualität Heroldsbergs. Darüber hinaus bietet der Markt Heroldsberg eine Reihe von attraktiven Veranstaltungsräumlichkeiten, die gerne für Feiern, Tagungen und Kongresse genutzt werden.Für Gäste und Besucher wird an der stetigen Verbesserung von Service- und Angebotsqualität, auch im Bereich des Tourismus gearbeitet. Unter anderem wurde von der Gemeinde ein Kulturrundweg ausgearbeitet, der Urlauber und Ortsinteressierte zu den wichtigsten historischen Gebäuden der Marktgemeinde leitet. Ergänzend dazu bietet der örtliche Kulturverein regelmäßige Führungen an. Heroldsberg hält für seine Besucher eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten in verschiedenen Standards und Preiskategorien vor. Durch die gute Verkehrsanbindung an die A3 und durch die schnelle Erreichbarkeit aus Nürnberg mit der Gräfenbergbahn ist Heroldsberg aber auch ein beliebter Ort für Tagesausflügler.Markt HeroldsbergHauptstraße 10490562 HeroldsbergTel. 0911/51857-0Fax 0911/51857-40gemeinde@heroldsberg.de