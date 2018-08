Einfach Bewusst-Sein

Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unser Verstand erkennen kann



Sicher ist Ihnen das auch schon passiert: Monatelang wollte man ein Treffen mit einem Bekannten vereinbaren, schaffte es aber noch nicht einmal, diesen anzurufen. Doch nun hat man die Nummer parat und will loslegen, als plötzlich ein Telefonat dazwischenkommt und der Bekannte selbst am Apparat ist. Zufall, Telepathie, oder Ähnliches? Auf jeden Fall nachdenklich stimmend.Früher hat man über solche seltsamen Phänomene häufiger und offener gesprochen. So rätselhaft einiges auch war, es gehörte zum Erleben dazu, dass sich manches einfach nicht erklären ließ. Über die Uhr, die stehenblieb, als der Großvater starb, oder die grauen Haare, die Tante Gertrud bekam, als ihr Mann verunglückte. Geschichten, die rätselhafte Vorkommnisse und Begebenheiten schildern, die betroffen machen und sich scheinbar nicht mit unserer aufgeklärten Weltsicht vereinbaren lassen. Besonders traurig kann es sein, wenn Krankheiten auf familiäre Traumata folgen, die nicht mehr erinnert oder völlig aus dem Gedächtnis verbannt wurden. So mancher findet sich mit einem Schicksal ab, das er mit der richtigen Hilfe ändern könnte.In der „Naturheilpraxis im Grünen“ von Christina Medla werden alte und neue Methoden des geistigen Heilens wie zum Beispiel Rückbindungsrituale, Deuten von Krankheitsbildern, Heilpendeln, Klopfen oder Kinesiologie angewendet und mit bewährten Therapien wie Traumanalyse, Problem-/ Familienstellen, Homöopathie, Schüßler-Salzen oder Bachblüten kombiniert. Die Patienten werden durch Lebensprozesse begleitet, die ihnen oftmals verblüffende Zusammenhänge ihrer Lebensumstände zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Erkrankung aufzeigen. So ist Erkenntnis oft der Beginn für wahres Heilwerden.