Einkaufen ist mehr als notwendig

Eine Einkaufshilfe bietet Senioren auch ein Stück gesellschaftliche Teilhabe



Einkaufen ist eine Notwendigkeit. Schließlich braucht man eine Vielzahl an Produkten – unter anderem, um sich sein Essen zuzubereiten, um den Haushalt in Schuss zu halten, zur Körperpflege oder auch um sich schön zu kleiden. Einkaufen ist aber auch ein Stück gesellschaftliches Leben. Beim Einkauf kommt man aus dem Haus, trifft Nachbarn und Bekannte, findet Gelegenheit für eine angeregte Unterhaltung. Doch was, wenn das Einkaufen im Alter zunehmend schwerer fällt? In diesem Fall stellen Einkaufshilfen eine große Entlastung für alle Beteiligten dar. Generell kann man zwei Arten der Einkaufshilfe unterscheiden:Zum Einen ist da die Einkaufs-Begleitung, bei der ältere Menschen gemeinsam mit einem sympathischen Begleiter zum Einkaufen gehen. Das bietet den Vorteil, dass Sie – möglichen körperlichen Unsicherheiten zum Trotz – aus dem Haus kommen und sich durch die Begleitung sicher fühlen. Beim Einkauf selbst haben Sie Unterstützung, wenn es darum geht, in dem Wirrwarr an Angeboten die Übersicht zu behalten oder das Kleingedruckte auf den Produktverpackungen zu lesen. Und nach dem Einkauf müssen Sie ihre Erwerbungen natürlich nicht selbst nach Hause tragen.Und dann gibt es da noch die Einkaufs-Vertretung. Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung oder Überlastung nicht mehr selbst einkaufen können, erledigt die Einkaufshilfe Ihre Einkäufe nach vorheriger Bestellung und liefert sie bei Ihnen zu Hause ab.Seit fast zehn Jahres ist Christine Klaußner selbständig in der Familienbetreuung und der Alltags-assistenz tätig. 2012 absolvierte sie bei der IHK Nürnberg mit Erfolg die Qualifizierung zur Seniorenbegleiterin. Mittlerweile bietet Christine Klaußner ein breites Dienstleistungsspektrum für die ganze Familie, das Seniorinnen und Senioren darin unterstützt, ihren Alltag einfacher zu bewältigen.