Eislauf-Action beim Winterzauber

Auch in diesem Winter hat das HOB-Center im FunPark wieder täglich geöffnet. Auf insgesamt 5.000 m² ist hier während der Wintermonate wetterfester Spielspaß garantiert. Ab dem 01.12.2018 bis zum 10.03.2019 können die Besucher täglich viele schöne Spielstunden im großen Indoorbereich und im überdachten Klettergarten verbringen. Erstmalig heißt es in diesem Jahr im FunPark außerdem „ab aufs Eis!“: Auf der 190 m² großen, überdachten Eislauffläche können Klein und Groß nach Herzenslust ihre Runden drehen. Besonderes Highlight: Bei der Eislaufdisco jeden Samstag zwischen 15 und 18 Uhr rocken diePLAYMOBIL-Maskottchen zusammen mit den FunPark-Gästen das Eis. Wer keine eigenen Schlittschuhe mitbringt, kann diese gegen eine geringe Gebühr ausleihen.In der riesigen Spielstadt des HOB-Centers können die Besucher zahlreiche PLAYMOBIL- Spielwelten entdecken und tolle Abenteuer erleben. Auch auf der großen Aktionsbühne ist jede Menge Abwechslung geboten. Bei tollen Mitmachaktionen und der beliebten Minidisco kommt garantiert keine Langeweile auf. Auf den Klettertürmen, Hängebrücken und Rutschen des großen Klettergartens können sich alle Kletterkünstler so richtig austoben und aktiv sein.Während die Kleinen in der PLAYMOBIL-Welt versunken sind, können sich die Großen entspannt zurücklehnen und leckeren Kaffee und Kuchen genießen, oder gemütlich frühstücken. Von Montag bis Freitag gibt es leckere Frühstücksteller an der Café Bar und am Wochenende ein kleines Buffet.Bitte beachten:Am 24./25./26./31.12.2018 und 01.01.2019 bleibt der gesamte FunPark – also auch das HOB-Center, der Klettergarten und der PLAYMOBIL-Shop – geschlossen.Das Frühstücksangebot ist nicht während der bayerischen Weihnachts- und Faschingsferien erhältlich.PLAYMOBIL-FunParkBrandstätterstr. 2 - 1090513 ZirndorfGenauere Informationen zu Preisen und Öffnungszeitenwww.facebook.com/PlaymobilFunPark