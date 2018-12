Elegant und pflegeleicht: Glasduschkabinen

Vorbei sind die Zeiten von klebrigen Duschvorhängen und wackligen Acrylwänden



Das Badezimmer, das in früheren Zeiten in erster Linie als „Zweckraum“ galt, hat sich längst zur individuell gestalteten „Wohlfühl-Oase“ gewandelt. Eine wesentliche Rolle spielt dabei der Werkstoff Glas, der – unabhängig von der Größe des Raums – für eine angenehme Licht-Atmosphäre und ein unaufdringliches, geschmackvolles Ambiente sorgt.Vor allem Glasduschen erfreuen sich seit Jahren einer stetig wachsenden Beliebtheit. Und das aus gutem Grund. Glasduschen sind nicht nur formschön, sondern auch ausgesprochen pflegeleicht, verbauen auch bei kleineren Bädern nicht den Blick und können – wenn man sich an kompetente Fachleute wendet – individuell geplant und eingebaut werden. Darüber hinaus überzeugen sie bei Einsatz hochwertiger Materialien auch durch eine zeitlos-schöne Optik.Jede Dusche, egal ob Nischen-, Eck-, 5-Eck- oder U-Dusche wird vom Fachmann individuell nach Maß gefertigt, so dass sie optimal auf die vorgegebene bauliche Situation angepasst werden kann. So findet sich für jedes Bauvorhaben – egal ob Neubau, Sanierung oder Renovierung – eine perfekte Lösung.Die Glaserei Erich Loos in Hersbruck bietet eine breite Palette rund um Glas. Neben Produkten aus dem Bereich Isolier- und Schallschutz bietet die Glaserei Erich Loos auch trendige Ganzglastüren, attraktive Spiegel und fachgerechte Bildereinrahmungen. Ein besonderes Schwergewicht legen die fachkundigen Experten auf das Konzipieren und Realisieren von individuellen Duschkabinen. Lassen Sie sich ganz unverbindlich über die jeweiligen Möglichkeiten beraten.