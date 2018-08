Entspannung statt Gartenarbeit

Genießen Sie die Stunden im Grünen und überlassen Sie die Gartenpflege dem Fachmann



Ein gemütlicher, gepflegter Garten ist ein willkommener Rückzugsort. Hier kann man ganz entspannt die Seele baumeln lassen, die ersten Frühlingsstrahlen oder die letzte Herbstsonne genießen, und hier kann man im Schatten eines Baumes einen heißen Hochsommertag verbringen. Die Möglichkeiten, ein paar herrliche Stunden im Garten zu verbringen, sind ausgesprochen vielfältig – ganz allein mit einem spannenden Buch, zu Zweit, mit Freunden oder der Familie.Doch so mancher scheut die Arbeit, die die Pflege eines Gartens mit sich bringt. Nicht zuletzt, wenn man älter wird und sich etwas schwerer tut mit dem Bücken oder dem Klettern auf die Leiter. Wird die Arbeit im Garten zu beschwerlich, dann geben viele Senioren ihren Garten auf. Die meisten von ihnen mit einer Träne im Auge, denn eigentlich möchten sie sich auch weiterhin an der Blütenpracht erfreuen und mitten im Grünen entspannen. Unser Tipp: Nutzen Sie Ihren Garten auch weiterhin, gerade auch im Alter, wenn Sie endlich die Zeit dafür haben, und überlassen Sie die Gartenarbeit ganz einfach anderen.A-B-i-S in Nürnberg ist ein zertifizierter Fachbetrieb für alle Arbeiten rund um einen gepflegten Garten – von der Baum- und Gehölzpflege (egal ob Obst-, Laub- oder Nadelbäume) über den Heckenschnitt bis hin zur Garten- und Rasenpflege. Seit 1987 kümmert sich der Gärtner und frühere Major-Domus auf dem „Neuen Schloss zu Sugenheim“ Armin Brünner sowohl um die Neuanlage, als auch die Wiederherstellung und Pflege von Gärten und Grünanlagen – mit langjähriger fachlicher Erfahrung und ganz nach den individuellen Wünschen seiner Kundinnen und Kunden.