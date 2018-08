Erlebnismeile Pottenstein

Insgesamt 21 Freizeitangebote für jeden Geschmack



Auf engstem Raum bietet die Pottensteiner Erlebnismeile rund um das malerische Felsenstädtchen herum 21 Freizeitangebote für jeden Geschmack. Auf die Besucher warten faszinierende Naturbegegnungen (z.B. die Teufelshöhle und Wanderungen im Oberen Püttlachtal oder im Felsengarten Klumpertal), ein außergewöhnliches Kulturleben (Burg Pottenstein, das Scharfrichtermuseum oder die historische Altstadt) sowie ein in seiner Vielfalt einmaliges Sportangebot (vom Felsenbad über eine Sommerrodelbahn und einen Bootsverleih bis hin zum Gleitschirmfliegen).Zwei Highlights der Pottensteiner Erlebnismeile sollen hier etwas näher beleuchtet werden. Da ist zum einen der...Der „E-Fun-Park“ von Pottenstein bietet Erwachsenen und Kindern gleichermaßen die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite der Elektro-Mobilität zu erleben. Da sind zum Beispiel die bis zu 50 km/h schnellen Elektro-Go-Karts mit denen kleine und große Rennsportler über die Piste heizen oder – ab Gruppen von 5 bis 8 Personen – einen Team-Cup ausfahren können. Bestens überwacht werden sie dabei von den Pistenbetreuern, die per Transponder, mit denen die Leistung der einzelnen Karts gesteuert werden kann, für Sicherheit auf der Bahn sorgen.Wer möchte, kann sich mit einem Segway durch einen Geschicklichkeitsparcours schlängeln oder auch – im Rahmen einer Tour – die nähere Umgebung erkunden. Mit Kinder-E-Quads geht’s nach fachkundiger Einweisung in den Parcours oder mit dem E-Bike einen halben oder ganzen Tag in die malerische Landschaft rund um Pottenstein. Spaß ist in jedem Fall garantiert.Ebenfalls eine besondere Attraktion stellt der „Kletterwald Pottenstein“ dar, der mit seinen 14 unterschiedlichen Parcours – von „niedrig“ bis „hoch“ – für Spaß und Abenteuer sorgt und Kindern ab vier Jahre (in Begleitung eines mitkletternden Erwachsenen) ebenso Vergnügen bereitet wie Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen. Seit vorletztem Jahr kann der Kletterwald Pottenstein mit einem neuen Highlight aufwarten: dem „Flying Fox“. Wer einen Eindruck davon haben möchte wie es sich anfühlt, wie Superman durch die Luft zu fliegen, der ist auf diesem Parcours des Kletterwaldes bestens aufgehoben: in 20 Metern Höhe rast man mit der rund 250 Meter langen Seilbahn über das gesamte Gelände. Atemberaubend!