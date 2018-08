Erlebnisregion Landkreis Roth

Die Ferien- und Ausflugsregion im Süden von Nürnberg



Eingebettet zwischen Fränkischem Seenland und Naturpark Altmühltal präsentiert sich der Landkreis Roth als eine besonders attraktive, abwechslungsreiche Freizeitregion: Ausgedehnte Wald- und Wiesenflächen, wildromantische Schluchten und idyllische Flusstäler warten darauf, per Pedes oder Drahtesel erkundet zu werden. Historische Ortschaften und typisch fränkische Gastwirtschaften heißen Gäste herzlich willkommen.Die Ferien- und Ausflugsregion lässt sich auf über 1.000 km ausgeschilderten Rad- und Wanderwegen bestens erkunden. Wanderfreunde werden an den ausgezeichneten Wanderrouten Gefallen finden: die Vorgeschichtsroute des Archäologischen Wanderweges, der Thalachtal Panoramaweg und der Wanderweg Jurakante bei Thalmässing sowie die Spalter Hügelland-Tour und der Laibstädter Geschichtsweg sind zertifizierte Wanderstrecken. Der jüngste Prädikatsweg im Landkreis führt rund um den Kalvarienberg bei Greding.Die Prädikate „Premiumweg“ des Deutschen Wanderinstituts und „Qualitäts-weg“ des Deutschen Wanderverbands garantieren eine nutzerfreundliche Beschilderung, reizvolle Landschaften, eindrucksvolle Aussichten und besondere Sehenswürdigkeiten entlang der Wegstrecke sowie Einkehr- und Rastmöglichkeiten. Diese sechs ausgezeichneten Wanderwege sind mit weiteren ausgewählten Tourenvorschlägen aus dem Landkreis Roth ausführlich und mit vielen zusätzlichen Tipps zu Unternehmungen am Rande der Route in der Broschüre „Wandern – Unsere schönsten Wanderwege“ beschrieben.Auch um den kulturellen Horizont zu erweitern oder die Wurzeln der Menschheitsgeschichte zu ergründen, gibt es im Landkreis Roth zahlreiche Möglichkeiten. Denn an den einst strategisch wichtigen Handels- und Reiserouten der ersten Siedler und späteren Ritter gelegen, trifft der Gast an vielen Stellen in der Region auf sagenumwobene Orte und archäologische Fundstätten. Schlösser, Burgen und Museen führen interessierte Besucher von der Jungsteinzeit bis in die Zeit der Industrialisierung. Die archäologischen Museen in Greding und Thalmässing – letzteres mit einem lebendigen Geschichtsdorf – ermöglichen ein Eintauchen in ein Stück Menschheitsgeschichte.Der Landkreis Roth mit seinen wunderbar idyllischen Naturschätzen, seinen Seen, seinen kulturellen und historischen Besonderheiten garantiert zu jeder Jahreszeit vielfältige und unvergessliche Freizeit-erlebnisse!Ausführliches Informationsmaterial ist kostenlos im Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, 09171 81-1329, info@urlaub-roth.de erhältlich. Zudem stehen unter www.urlaub-roth.de in der Rubrik „Publikationen & Downloads“ kostenlose Broschüren bereit.