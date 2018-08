„Essen auf Rädern“ immer beliebter

Unser Tipp: Vergleichen Sie die unterschiedlichen Anbieter



Stellen Sie sich vor: Sie bekommen täglich köstliche und nahrhafte Gerichte auf den Tisch, ohne selbst einkaufen zu müssen, ohne sich selbst an den Herd stellen zu müssen. Vor allem Senioren, ältere, alleinstehende oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen schätzen es, wenn sie bei ihren alltäglichen Verrichtungen unterstützt werden.Die Nachfrage nach Fertiggerichten, die frei Haus geliefert werden, nimmt stetig zu, doch leider bleiben Frische und Geschmack bei so manchem Anbieter auf der Strecke. Daher sollten Senioren – aber auch Singles, die nach einem stressigen Arbeitstag nicht mehr in der Küche stehen möchten – bei der Auswahl ihres Essenslieferanten wählerisch sein und die unterschiedlichen Anbieter miteinander vergleichen, ehe sie sich für den einen oder anderen entscheiden.Seit mehr als 40 Jahren ist der Familienbetrieb Hans Fäßler ein Garant für „ehrliches Essen“ mit frischen und natürlichen Zutaten. Dieses Qualitätsstreben hat das Unternehmen zu dessen Kundenstamm Gastronomie, Handelsketten und Großküchen gehören, zu einem der Marktführer im süddeutschen Raum gemacht. Gleichzeitig beliefert das Familienunternehmen auch Singles und Senioren, die großen Wert auf täglich frisch gekochte, schmackhafte Gerichte legen. Auf Menüs, die aufgrund ihres ausgewogenen Gehalts an Kohlenhydraten, Eiweiß, Fetten und Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen ausgesprochen gut bekömmlich sind.Da die Ansprüche der Kunden in punkto Geschmack, Raffinesse und Abwechslung in den vergangenen Jahren enorm gestiegen sind, können die Senioren bei Fäßler aus fünf unterschiedlichen Genießer-Menüs wählen: Normalkost, Schonkost, Vegetarische Kost, Weichkost (Passierte Kost) und Abendessen (Kaltmenü).